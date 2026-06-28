Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa Vivienda para el Bienestar ya contribuye con cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que, al concluir su administración, permitirá beneficiar a alrededor de 30 millones de personas mediante la construcción de nuevas viviendas y la reestructuración de créditos del Infonavit.

Durante la entrega de apoyos de vivienda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria destacó que la política habitacional de la llamada Cuarta Transformación representa un cambio respecto a los gobiernos neoliberales, pues ahora se privilegia el bienestar de los trabajadores por encima de los intereses de desarrolladores inmobiliarios.

“Gracias al programa de Vivienda para el Bienestar está aportando cerca de 1% del Producto Interno Bruto al crecimiento económico del país”, aseguró.

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De acuerdo con datos del Inegi, ese porcentaje equivale a alrededor de 354 mil millones de pesos, lo que refleja el impacto económico de la construcción de vivienda y de las actividades asociadas al sector.

Sheinbaum explicó que su gobierno ya resolvió cerca de cinco millones de créditos impagables del Infonavit mediante reducciones de deuda, congelamiento de saldos y liberación de adeudos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de apoyos de vivienda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 28 de junio de 2026. Foto: Captura

Además, destacó que se construyen 1.8 millones de viviendas a través del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y próximamente el Fovissste.

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“En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda”, señaló la presidenta al explicar que los beneficios alcanzarán tanto a quienes reciben una casa como a las familias favorecidas por la reestructuración de créditos.

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La titular del Ejecutivo sostuvo que el programa también impulsa la generación de empleo, ya que cada vivienda en construcción involucra mano de obra directa e indirecta.

"Si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a cuatro personas, se está generando una cantidad muy importante de empleos”, afirmó.

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Al contrastar las políticas actuales con las de administraciones anteriores, Sheinbaum criticó que durante décadas se otorgaron créditos que crecían con el tiempo y viviendas alejadas de los centros urbanos.

"Antes se pensaba en el desarrollador y en la corrupción; ahora se piensa en la gente y en los trabajadores”, dijo.

La presidenta aseguró que el acceso a una vivienda digna forma parte de la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación, a los que definió como “humanistas”, porque, sostuvo, “gobernamos para la gente”.

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