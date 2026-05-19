Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se graduó el fin de semana de la universidad, en una ceremonia que celebró junto a su famosa madre y parte de su familia.

El evento se realizó en el Spelman College, ubicado en Atlanta, donde la joven de 21 años apareció con la tradicional toga y birrete negros para recibir su licenciatura en Psicología.

Angelina Jolie fue vista llegando al campus junto a sus hijos Pax, de 22 años, y Knox, de 17. Mientras que, Maddox, de 24; Shiloh, de 19; y Vivienne, de 17, no acudieron a la celebración.

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Uno de los momentos que llamó la atención, de acuerdo con medios estadounidenses, fue cuando Zahara subió al escenario para recoger su diploma, pues nuevamente decidió presentarse sin el apellido de su padre. Ante los asistentes fue anunciada como Zahara Marley Jolie, mientras que la ausencia de Brad Pitt también fue evidente.

Tras lo ocurrido, una fuente declaró a Page Six que lamentaban que el festejo se viera opacado por “indirectas hacia un padre que ya ha estado separado de su familia”.

Desde la separación de Pitt y Jolie en 2016, tras más de una década juntos, los seis hijos de la expareja han mantenido distancia con el actor. Incluso, varios de ellos han dejado de utilizar el apellido Pitt tanto en temas escolares como en proyectos relacionados con la industria del entretenimiento.

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Shiloh, la primera hija biológica de los actores, eliminó legalmente el apellido de su padre en 2024, una decisión que, según diversos reportes, habría dejado “devastado” al protagonista de Fight Club. Por su parte, Vivienne apareció sin ese apellido en el programa de Broadway de The Outsiders.

Zahara Jolie y su vida lejos de los reflectores

Aunque ahora parece enfocada por completo en su formación académica, Zahara anteriormente participó en algunos proyectos vinculados a la moda y el entretenimiento.

En 2019 colaboró con el joyero Robert Procop para lanzar su propia línea de joyería, llamada “Zahara Collection”, la cual se comercializó en tiendas de Estados Unidos y Australia. Además, ha participado en trabajos de doblaje para producciones cinematográficas.

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La joven igualmente ha acompañado a Angelina Jolie en eventos públicos, como los Variety Power Women de 2021, y se ha mostrado interesada en iniciativas relacionadas con víctimas de violencia doméstica.