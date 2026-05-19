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Lucero ya huele a suegra, el menos en redes sociales, donde le llovieron los elogios a , luego de que la cantante compartiera fotos de él y de su hija Lucero Mijares el pasado 10 de mayo.

A José Manuel Mijares le gusta el bajo perfil, rara vez aparece en cuadro con sus famosos padres Lucero y Mijares, contrario también a su hermana Lucerito, quien ya comenzó con su carrera musical.

El hijo mayor de la expareja colabora activamente en el equipo de trabajo de su padre Mijares, participa en la dirección musical de sus conciertos y en la coordinación de distintos aspectos técnicos de los shows.

Sin embargo su aparición en varias fotos de Lucero alborotaron las redes, donde la llamaron "suegra" y comentaron lo guapo que está su hijo de 24 años.

Instagram luceromexico
Instagram luceromexico

¿Qué opina Lucero sobre los piropos a su hijo José Manuel Mijares?

Lucero es respetuosa con lo que cada uno de sus hijos desea, por ejemplo Lucero Mijares, que optó por seguir el camino artístico, pero en el caso de su hijo mayor José Manuel Mijares, prefiere el bajo perfil, y así lo entiende y lo respeta la cantante.

Y aunque ella está encantada con todos los piropos y halagos que recibió por su hijo, revela que a él eso no le gusta.

"Ay, me encanta. Pero claro, a él no le gusta, no le gusta protagonizar nada. A él le gusta pasar desapercibido", expresó en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Instagram luceromexico
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Reiteró que ella siempre va a preferir lo que ellos quieran, porque eso justamente tiene que ver con el respeto y con lo que ellos se sienten a gusto.

"Yo prefiero pues lo que ellos quieran, o sea, por ejemplo, en el caso de ella, a ella le gusta figurar y le gusta el público y el rollo. A él no. Y a mí me encanta eso porque yo pienso que al final del día hay que respetar lo que cada uno le gusta".

Lucero y Mijares llevan una muy buena relación después de que en 2011 se separaran, estuvieron juntos como pareja 15 años, y ahora, además se seguir unidos como padres de sus dos hijos, también han trabajado juntos, e incluso bromean en el escenario con la idea de regresar.

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