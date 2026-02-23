Miami. El mexicano Fidel Félix-Ochoa, presunto líder del Cártel de Sinaloa, compareció este lunes ante un tribunal federal de Florida para enfrentar cargos de introducir fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, tanto por vehículos como a través del servicio postal, informó la Fiscalía.

Según documentos judiciales, Félix-Ochoa, de 53 años, alias "Don Fido", era uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa encargado de dirigir, gestionar y supervisar las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de la organización.

Este grupo criminal transnacional, con base en México, fue designado en febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado por el Gobierno estadounidense.

El hecho ocurre en medio de la ofensiva mexicana contra el narcotráfico, que con apoyo de Estados Unidos asestó este domingo un nuevo golpe con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', tras un operativo en Jalisco, en el oeste mexicano.

Félix-Ochoa figura entre 37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves en Estados Unidos que fueron transferidos a custodia estadounidense el pasado 20 de enero. La División Criminal del Departamento de Justicia coordinó los traslados.

El mexicano está acusado de conspiración para distribuir una sustancia controlada, y de ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

Durante la investigación contra el acusado y sus presuntos cómplices, las autoridades decomisaron unas 73 mil pastillas de fentanilo, 21 kilogramos de fentanilo puro, 243 libras de metanfetamina cristalina, dos kilogramos de cocaína y 24 armas de fuego.

De acuerdo con la acusación, el mexicano coordinó el contrabando mediante correos humanos que transportaban los narcóticos por carretera y a través del correo.

Una vez que las drogas ingresaban a territorio estadounidense, Félix-Ochoa presuntamente ordenaba a sus colaboradores almacenarlas en múltiples casas de seguridad antes de distribuirlas a traficantes y clientes en distintos estados, incluidos Florida, Arizona, California, Texas y Massachusetts.

Antes de la detención de Félix-Ochoa, la Fiscalía federal logró capturar y procesar con éxito a siete integrantes de su organización en un caso relacionado.

