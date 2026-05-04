La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los ex presidentes Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe Calderón (PAN) permitieron el injerencismo de Estados Unidos en México.

En conferencia de prensa, explicó que Francisco Labastida, excandidato priista a la Presidencia de la República, contó en su libro cómo Zedillo solicitó un préstamo a Estados Unidos y por ello no apoyó su campaña.

“Labastida dice que como el gobierno no lo apoyó, no pudo ganar, pero que además el gobierno no lo apoyó porque Zedillo negoció 40 mil millones de dólares frente al voto popular, bueno, si eso no es injerencismo, que es injerencismo”, dijo.

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En el caso del expresidente panista señaló el operativo “Rápido y furioso” para introducir alrededor de 2 mil armas con chips al país, con la intención de localizar a los grupos criminales que las utilizaron.

“Calderón, que dejaba operar en territorio a la DEA, pero déjense ustedes eso, hizo un acuerdo con Obama, entonces, para el llamado Rápido y furioso, bueno, si eso no es injerencismo, ¿entonces qué es?”, manifestó.

También criticó a “Labastida que en todos los medios de comunicación (está) hablando de su buen gobierno en Sinaloa”, y sobre la difícil situación que vive la entidad por la violencia y la solicitud de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya.

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“Fue gobernador de Sinaloa, y ahora él se pone como el juez de todos, a explicarle al pueblo de México qué difícil circunstancia vive Sinaloa; hay que recordarle el Pemexgate o hay que recordarle también que él dice en su propio libro que Zedillo se entregó a los Estados Unidos, y el argumento que pone es que el gobierno no le dio dinero para su campaña”, comentó Sheinbaum.

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