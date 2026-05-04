Ante las declaraciones de Ariadna Montiel Reyes como nueva dirigente nacional de Morena, quien afirmó que no habrá corruptos en el partido en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que “hoy es tiempo de los principios, de la honestidad, de la defensa de la soberanía y de estar con el pueblo de México”.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que es “tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca”.

“La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación. Entonces a la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María (…) Es tiempo de la defensa de la soberanía y también de garantizar al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz”, agregó.

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Sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado, afirmó que “nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar”.

“¿Cómo se explica que haya más recaudación? Pues porque hay honestidad. ¿Cómo se explica que haya programas de bienestar y que antes no se podían dar? Porque hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza? ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude y nos abrace si hubiera corrupción?”, dijo.

Además, acusó que luego de las acusaciones contra funcionarios mexicanos “se vino una campaña en los medios, en las redes promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana”.

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