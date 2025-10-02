Carmen Aub, la actriz reconocida por su papel en "El señor de los cielos", nunca imaginó enfrentarse a un reto auditivo con su hija. La artista reveló cómo descubrió que la pequeña Lu necesitaba atención especial.

Hace una semana, como parte del Mes de la Sordera, Aub compartió su experiencia con la bebé, nacida en julio: “Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió y nosotros a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente”, escribió en Instagram.

En el programa Hoy Día (Telemundo), la actriz destacó la importancia de normalizar la situación: “Nunca tuve prejuicios hacia las personas sordas, era algo tan lejano a mí que nunca imaginé que me tocaría vivirlo. ¿Cómo, si me cuido y soy sana?”, expresó.

A pesar de que el diagnóstico es reciente, Carmen comprendió que, aunque sintiera emociones como enojo y tristeza, debía actuar para apoyar a Lu y aprender todo lo posible sobre su condición: “Al principio, de verdad, lloraba y le decía a mi mamá: ‘Con esto sí no puedo’. Nunca había sentido algo así”, confesó.

Cómo descubrieron la condición auditiva de Lu

La actriz explicó que la bebé no pasó el examen de audición en el hospital. En un primer momento pensó que podía ser algo temporal, como líquido en los oídos: “Le hicimos otra prueba más profunda. Lu, al ser tan chiquita —tenía dos semanas— debía estar dormida, y pensé: ‘Se movió mucho, quizá todavía tiene líquido’”.

Incluso consideraron posponer la prueba, ya que ambos padres son sanos: “La realizamos de nuevo a las dos semanas y salió positiva. Ahí dije: ‘Bueno, un examen positivo, otro positivo, ya si no lo acepto es negación’”.

Carmen señaló que portar audífonos no significa una recuperación completa y que su hija enfrentará retos a lo largo de la vida: “Ella tendrá todo nuestro apoyo. Ahora empieza con los audífonos; ha sido abrumador para ella escuchar todo de repente y además llevar algo incómodo en el oído”.

Lu podría necesitar un implante coclear, un dispositivo quirúrgico que reemplaza la función del oído interno en casos de sordera severa o profunda.

Comentó que ha conversado con otras personas con pérdida auditiva, quienes relatan que hablar por teléfono o seguir conversaciones en reuniones puede ser complicado.

“Seguiremos viendo cómo desarrolla estas habilidades según su personalidad. Saber que hay soluciones y que la tecnología ha avanzado mucho nos da tranquilidad. Nosotros le proporcionaremos todas las herramientas que necesite”, concluyó Carmen.

