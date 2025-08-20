En la nueva etapa del universo de "El Señor de los Cielos", las sorpresas no se detienen. Isidro Casillas, el hijo menor de Aurelio, dejará atrás el rostro que los fanáticos conocían para ser interpretado por un nuevo actor en "Dinastía Casillas", el esperado spin-off que prepara Telemundo.

Gabriel Bonilla, quien se integró al elenco en 2015 como el más pequeño de la familia de narcotraficantes, se despidió de la serie con una emotiva publicación en Instagram junto a Rafael Amaya y Carmen Aub: “Hasta siempre familia. ESDLC”. En la historia, Bonilla interpretaba al hijo de Mónica Robles (Fernanda Castillo) y Aurelio Casillas (Rafael Amaya).

Rafael Amaya y Carmen Aub junto a Gabriel Bonilla. Foto: Instagram oficial.

¿De qué trata "Dinastía Casillas?

En esta nueva entrega, Ismael Casillas asumirá el control de la familia tras la desaparición de Aurelio, desatando una lucha por el legado. Entre los personajes que regresan se encuentran Chacorta, “El Cabo”, “La Tata Guerrera” y Diana Ahumada, interpretados por los mismos actores, mientras que la historia también incorpora nuevos rostros, como María Fernanda Yepes en el papel de Elizabet, la exesposa del Chema.

Lee también: Precuela de "El señor de los cielos" responde a preguntas sobre el narco en México, dice Luis Felipe Tovar

¿Quién interpretará a Isidro Casillas?

El joven Isidro Casillas será ahora interpretado por el actor jalisciense Alexis Jauregui, quien se une por primera vez a Telemundo y se muestra entusiasmado por asumir este icónico papel.

A sus 20 años, Jauregui combina experiencia televisiva en programas como "Una familia de 10", "La rosa de Guadalupe" y "Chócalas Compayito" con formación teatral en obras como "Quejas del más allá y del más acá" y "La familia perfecta". Además, su talento se extiende al fútbol, la danza y el canto.

La colombiana María Fernanda Yepes

María Fernanda Yepes, por su parte, aporta su experiencia internacional y versatilidad al spin-off. Inició su carrera como modelo en Colombia a los 15 años, estudió Psicología y Comunicación Social y se formó en teatro en España. Su trayectoria incluye series como "Rosario Tijeras", "Sin senos no hay paraíso" y "La Teniente", así como realities y producciones como "MasterChef", "México Baila" y "Mujeres asesinas".

Lee también: "El señor de los cielos" suma nuevo rostro a su spin-off; "Dinastía Casillas" amplía su elenco femenino

Los espectadores podrán ver a estos nuevos y antiguos personajes en acción a partir de octubre por Telemundo.