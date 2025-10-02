Con un simple pero sincero “Hola” Adrianne Lenker, vocalista y líder de Big Thief dio la bienvenida a los miles de fanáticos que se presentaron en el Teatro Metropólitan de la CDMX para pasar una ensoñada velada junto a la banda neoyorquina, una noche completamente inolvidable.

Alrededor de las 21:30 horas el cuarteto conformado por Adrianne Lenker, Buck Meek, James Krivchenia y Joshua Brumby, quien los acompaña en las giras en vivo luego de la salida de Max Oleartchik, el bajista original, salieron al escenario ante una lluvia de aplausos y silbidos animando a los estadounidenses en su primera visita a México.

Inmediatamente la música de Big Thief inundó el recinto, se creo una atmósfera tranquila y de cierta manera onírica, el vaivén de un sueño guiado por la voz de Lenker con piezas como “Not a lot, just forever”, “No fear” y “Los Angeles”, compartiendo su impecable talento en el folk rock.

“Gracias por recibirnos”, dijo Adrianne mientras lucía una extrañamente sencilla y radiante sonrisa, un tanto incrédula de tener tantos fanáticos en México además de impactada y agradecida por los gestos de aprecio del público.

“Incomprensible”, “Words”, “Little things”, “Dragón new warm mountain I believe in you” y “Shark smile” continuaron con la noche que realmente se convirtió en una montaña rusa musical, con las subidas sonoras poderosas y energéticas y las bajadas rítmicas, tal cual como un sueño.

“Estoy feliz de estar aquí, es nuestra primera vez en México y espero que vengan más, es realmente bueno estar aquí”, dijeron en conjunto Lenker y el guitarrista Buck Meek antes de interpretar “Not”

La noche que se adornaba por momentos con gritos de los fanáticos que un par de veces trataron de organizarse y corear “Adrianne amiga ya eres mexicana” lo cual no terminaba de cuajar de forma correcta hays una tercera ocasión, lo que provocó la risa de otros fans creando un momento divertido.

Eso sí los gritos de “Te amo Adrianne” si se escucharon un par de veces entre el público provocando la sonrisa de la vocalista que hablo poco en español, mientras sonaba “Terminal paradise” y “Carry”

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la banda se disponía a interpretar “Certainty”, donde lenker se equivocó levemente y respondió con un par de risas muy sentidas y hasta tiernas pero sin dejar de lado lo profesional y siguió con el show, momento aplaudido por el público que a estas alturas ya permaneció de pie disfrutando del concierto.

“Mythological beauty”, “Simulation Swarm” y “Time escaping” siguieron el repertorio de los neoyorquinos que entregaron un espectáculo sencillo donde la atención se dirigió totalmente hacia la banda y su música, sin distracciones ostentosas o rebuscadas más que el juego de luces multicolor que adornaron la presentación.

La velada llegó al punto culminante con temas como “Grandmother”, “Masterpiece”, “Happy with you”, “Spud Infinity”, “Vampire Empire” y “Beautiful world”, demostrando lo que los fanáticos suponían de esta primera experiencia en vivo en México, autenticidad, vulnerabilidad y versatilidad.

Big Thief trasladó su sonido íntimo de los cinco álbumes que tiene al escenario mostrando la capacidad de la banda para crear una profunda conexión sin ser tan evidente o escandalosa y desplegar desde el folk melancólico hasta el rock rugiente, una grata sorpresa donde hay que detenerse a contemplar en una época vertiginosa.

rad