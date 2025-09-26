Más Información

México y EU siguen colaboración para la recuperación de bienes culturales; han devuelto más de 10 mil piezas

Malva Flores gana el premio Premio de la Feria Internacional del Estado de México 2025

Casa Marie José y Octavio Paz no está abierta al público ni a consultas: Secretaría de Cultura

Libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos, ¿en riesgo?

¿Cómo la industria del libro en México aprovecha el uso de metadatos?

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

, recordada por su papel de Rutila Casillas en, compartió con sus seguidores un momento delicado: su bebé nació con una condición que afecta solo al 0.1% de los niños.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la actriz reflexionó sobre la situación y compartió su experiencia como forma de concientización durante el “Mes de la conciencia sobre la sordera”.

En la publicación, acompañada de una fotografía en la que se le ve sonriente junto a su esposo Iván Sikic, quien sostiene a su pequeña Lu con un aparato en el oído, Aub escribió: "Queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija. Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos enfrente."

Carmen Aub le dio la bienvenida a Lu en Julio. Foto: Instagram oficial.
Carmen Aub le dio la bienvenida a Lu en Julio. Foto: Instagram oficial.

La actriz explicó que al enterarse del diagnóstico de pérdida auditiva de grado moderado de su hija, atravesaron momentos de incertidumbre, negación y dudas sobre cómo guiarla en el futuro.

"Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en nuestra familia, nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y los controles durante el embarazo salieron normales… incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan", confesó.

Asimismo, Aub reveló que la ayuda de otras personas que pasaron por situaciones similares les permitió no minimizar el dolor ni dejarse llevar por la culpa.

Reconoció sentirse afortunada por haber detectado la condición a tiempo: "Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas… opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas."

La pareja ahora comprende que su papel es brindarle herramientas a Lu para que pueda moverse con seguridad en el mundo."Aprenderemos a repetirle con paciencia lo que no escuchó. La acompañaremos cuando quiera seguir el hilo de una conversación entre amigos, sin sentirse fuera de lugar."

El esperado nacimiento de Lu

Aub compartió a principios de julio la llegada de su hija y algunos detalles del parto: Lu nació un viernes 11, tras 24 horas de trabajo de parto, a las 15:39 horas, momento en que vio sus primeros rayos de sol.

Para darle la bienvenida, los padres le reprodujeron algunas canciones que solían escuchar durante el embarazo, principalmente de música regional brasileña.

Carmen Aub y su esposo, Iván Sikic, reciben a su hija, Lu. Foto: Instagram, vía @ivansikic
Carmen Aub y su esposo, Iván Sikic, reciben a su hija, Lu. Foto: Instagram, vía @ivansikic

La recién nacida pesó 2.5 kilos y midió 48 centímetros. Aunque nació un poco baja de peso, según sus padres, llegó con mucha fuerza:"Un poquito por debajo del peso ideal para su término completo (39 semanas y 4 días), pero ha estado perfecta y no ha parado de agarrar fuerza en sus primeras horas de vida."

Luego de pasar una noche en incubación, Lu regresó a los brazos de su madre, disfrutando de la vista al mar desde la habitación del hospital.

