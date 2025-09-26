Más Información

Malva Flores gana el premio Premio de la Feria Internacional del Estado de México 2025

Casa Marie José y Octavio Paz no está abierta al público ni a consultas: Secretaría de Cultura

Libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos, ¿en riesgo?

¿Cómo la industria del libro en México aprovecha el uso de metadatos?

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

Cuarenta años después de su estreno original, regresa a los cines de México para revivir la magia de Marty McFly, Doc Brown y el legendario DeLorean, esta vez en formatos 4DX e IMAX, y con menú especial. Aquí te contamos los detalles...

La película, producida por Steven Spielberg y dirigida por Robert Zemeckis en 1985, sorprendió a la audiencia con sus viajes en el tiempo, autos voladores y escenas inolvidables gracias a innovadoras técnicas visuales.

¿Cuándo será el reestreno de "Volver al futuro en México"?

Cinépolis anunció que proyectará la película en más de 90 ciudades, en formato tradicional y por primera vez en 4DX e IMAX, para ofrecer una experiencia inmersiva.

La preventa comenzó hoy viernes 26 de septiembre, mientras que el estreno oficial será el 23 de octubre. Ese mismo día habrá funciones especiales en Cinépolis VIP con un menú temático exclusivo, disponibles en dos horarios: 6:30 p.m. y 9:30 p.m., con un costo de 750 pesos por persona.

Estas funciones de menú temático se realizarán en:

  • Monterrey: Galerías y Punto Valle
  • Guadalajara: Galerías y La Perla
  • Morelia: Las Américas
  • Ciudad de México: Arcos Bosques, Miyana y Mitikah
  • Querétaro: La Victoria Latitud y Antea

Menú temático de "Volver al futuro"

La preventa de estas funciones especiales iniciará el 9 de octubre. Los asistentes podrán disfrutar:

  • Entrada – Chatarra de laboratorio: crujientes chicken tenders con salsa de alitas, como un invento del taller de Doc Brown.

  • Plato fuerte – Pizza rehidratada: pizza individual de pepperoni en colaboración con Pizza Hut, inspirada en la segunda entrega de la saga.
  • Postre – Experimento fallido: brownie de galleta Oreo, demostrando que hasta un error puede resultar delicioso.
  • Bebidas temáticas:

¿De qué trata Volver al futuro?

Marty McFly es un adolescente amigo del excéntrico científico Doc Brown. Cuando la máquina del tiempo creada por Doc funciona por accidente, Marty viaja a 1955, cuando sus padres aún no se conocían. Tras interferir en su primer encuentro, deberá asegurarse de que se enamoren y se casen para no poner en riesgo su propia existencia.

*Con información de "Paloma & Nacho".

