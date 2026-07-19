Tras más de 30 días de partidos, decenas de tarjetas y goles, el Mundial del 2026 llegó a su final con el triunfo de España sobre Argentina en tiempos extras.

Además de los 22 jugadores que se midieron en la cancha y los miles de aficionados que asistieron a apoyar a su selección, el encuentro estuvo lleno de famosos que no se quisieron perder este histórico momento.

Actores, actrices y cantantes fueron vistos en las gradas del MetLife Stadium de Nueva York, dejando claro que Hollywood también es fanático del futbol.

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Una de las estrellas que más llamó la atención fue Beyoncé, quien apareció junto a su esposo, el rapero Jay-Z en una de las secciones exclusivas del recinto. La llamada "Queen B" fue vista con su espectacular melena, lentes oscuros para protegerse del intenso Sol y un vaso de café en la manos.

La llamada "Queen B" en la final del Mundial 2026. Foto: IRedes sociales.

Quien también estuvo entre los asistentes fue Matt Damon. Con una playera azul marino y junto a su esposa, la argentina Luciana Bozán, el actor fue visto apoyando a la escuadra comandada por Messi. Sin embargo, en la transmisión en vivo fue confundido por la prensa internacional con su amigo, Brad Pitt.

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Por su parte, la recién casada Dua Lipa puso fin a su luna de miel para llegar al estadio. La británica lució sumamente elegante con una blusa blanca y un abanico para combatir el calor. Junto a ella se encontraba su feliz esposo, el actor Callum Turner.

Los recién casados se dieron tiempo para ver el triunfo de España. Foto: Redes sociales.

Otra pareja que deslumbró fue la de Rihanna y el rapero A$AP Rocky. Como pocas veces, la pareja se dejó ver sin sus tres pequeños pero muy atentos disfrutando y analizando el encuentro.

Rihanna y A$AP Rocky fueron vistos en el MetLife Stadium. Foto: Redes sociales.

Aunque la Selección Mexicana no llegó a la final, sí lo hicieron sus aficionados. Danna compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en los pasillos del recinto.

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Danna presumió su outfit para la final del Mundial 2026. Foto: Instagram.

El influencer y ahora actor, Aaron Mercury también sorprendió tras publicar una fotografía a tan solo metros de la cancha: "Llegamos a la final", escribió. En otra de sus publicaciones, mostró cómo sufrió ante los intentos de España de alcanzar le triunfo.

El influencer compartió fotografías a unos cuantos metros de la cancha. Foto: Instagram.

José Madero, exintegrante de Pxndx, también presumió su asistencia a la final de la copa del mundo.

Entre las celebridades que vieron el triunfo de la Furia Roja también estuvieron Anya Taylor-Joy, Javier Bardem, Pharrell Williams y Timothée Chalamet junto a su novia, Kylie Jenner.

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La actriz asistió para apoyar a la selección argentina. Foto: Redes sociales.

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