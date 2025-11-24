El segundo día del Flow Fest fue dominado por exponentes nacionales de reggaetón y el género urbano, desde Cachirula & Loojan hasta Bellakath hicieron presencia en los distintos escenarios colocados a lo largo del Autódromo Hermanos Rodríguez con sus mezclas de barrio.

Fue la Cachirula quien tuvo la mayor convocatoria en la fiesta de reguetón mexa, la cantante que pronto actuará en Coachella dio un adelanto de lo que podrá verse de ella en el valle californiano.

“Un grito bien fuerte para el reguetón mexicano presente esta tarde en la casa”, dijo Julieta García antes de comenzar la presentación de “Sexolandia Vol. II”.

Los invitados aparecieron en el escenario, como era previsible de acuerdo al anuncio que se dio desde la tarima: “reggaetón cien por ciento mexicano”.

Yeri MUA y El Bogueto interpretaron cada uno un tema, pero fue el de Ciudad Nezahualcóyotl quien llamó a reafirmar el orgullo por la música hecha en el país al decir: “¡Que viva el reggaetón mexicano, chingada madre!”.

En pareja y con calor otoñal, el canto y el perreo se viven mejor. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Los asistentes también disfrutaron las amenidades del festival. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Los queremos un chingo, muchas gracias por estar aquí esta noche, reggaetón 100% mexicano”, gritó Cachirula antes de bajar del escenario tras estrenar en vivo “Dime si te acuerdas”.

Por otro lado, la que para muchos inició la revolución del género en el país, Bellakath, tenía cautivado al público del escenario principal.

Aunque en el Flow Fest hubo shows de artistas internacionales como J Balvin, Young Miko y Sech, cientos de asistentes se dieron cita para ver la actuación de estrellas nacionales conocidos gracias a las redes.

Isis viajó desde Tabasco para ver los shows de las reinas del reggaetón mexa, y de Natanael Cano.

“El J Balvin me da huevita, solo canta puros featirings”, señaló la joven que aprovechó para mandar un saludo a Bernardo Bosch, hermano de Fátima, Miss Universe 2025.

Bellakath puso el toque intenso al domingo con sus rimas que corearon los miles de asistentes. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL