El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

cedió nuevamente ante las peticiones de sus fans y cantó “Cuerno Azulado” en el Flow Fest 2025, que ya le ha costado cuantiosas multas en ocasiones anteriores.

Durante su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez el pionero de los corridos tumbados presentó un show lleno de pirotecnia e incluso lució cactus en el escenario.

La expectativa era mucha por saber si Cano interpretaría el corrido que tiene prohibido desde hace tiempo en sus conciertos, pues, entre otras cosas en uno de ellos debió pagar más de 1 millón de pesos por dicha canción.

Natanael Cano en el Flow Fest 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
“Porque aquí nos vale verga la vida y arriba los corridos mi compa”, dijo Natanael Cano luego de cantar el tema junto a Gabito Ballesteros en el Flow Fest 2025 ante el aplauso de sus seguidores.

Previo a esto el concierto había tenido varios de sus éxitos como “Mi bello ángel”, “Ya te olvidé” y “O me voy o te vas”, aunque desde el inicio se escuchaba el coro de “cuerno, cuerno”.

Sin embargo, el cantante de corridos tumbados parecía renuente y prosiguió con “Pacas de Billetes”, "El Diablo" y “Más altas que bajadas”, para dar paso a la entrada de Ballesteros al escenario.

Natanael Cano en el Flow Fest 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
El Flow Fest estalló en un grito al ver a la dupla en escena, sobre todo después de que interpretaran varios de de sus temas juntos tales como “Low Low”, “AMG” y “Presidente”.

Tras cantar “Cuerno Azulado”, el cielo se llenó de pirotecnia para despedir a Natanael Cano y Gabito Ballesteros con “CH y la Pizza” y la “BZRP sesión”, hasta ahora se desconoce si este acto le traerá una nueva multa o sanción.

Cabe señalar que la canción ya había sido interpretada en ocasiones anteriores por él, incluso en eventos televisados como su concierto en el Estadio GNP Seguros que se transmitió en Disney+.

Más allá de la sanción económica, algunos de sus fans temen cada vez que Nata canta “Cuerno azulado” por el episodio en el que pidió detenerla diciendo: Compadre, me van a matar, a la verga. Tócate otra".

