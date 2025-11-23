Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

El ya abrió sus puertas en su segundo día para recibir a toda la gente que quiere “perrear” y gozar al ritmo de artistas como Cachirula y Loojan, Natanael Cano o Young Miko.

Hubo público que viajó desde lugares lejanos como Tabasco para disfrutar del reggaetón y, de paso, enviarle un mensaje a Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo y orgullosamente mexicana, Fátima Bosch.

Tal es el caso de Isis, quien decidió pagar más de seis mil pesos para viajar desde Villahermosa hasta la capital del país y ver a Bad Gyal, una de las headliners del festival. Su deseo es dejarlo todo en la pista al ritmo de temas como: “Chulo pt. 2” o “KÁRMIKA”.

Ella misma reconoce que el gasto es necesario, pues los grandes artistas no suelen presentarse en Tabasco. Aunque ahora que Fátima ganó, cree que eso podría cambiar. Por ahora, solo quiere mandarle un saludo al hermano de la reina de belleza que ha conquistado Internet: “Saludos a Bernardo Bosch”.

Fans del reggaeton se reúnen en el segundo día del Flow Fest 2025. Foto: César González/ EL UNIVERSAL.
Fans del reggaeton se reúnen en el segundo día del Flow Fest 2025. Foto: César González/ EL UNIVERSAL.

Lee también

Diego, Fabricio, Kevin, Vigo y Regina, un grupo de amigos, viajaron desde Morelia, Michoacán, al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Flow Fest. Esperan pasarla bien con artistas como Omar Courtz y Natanael Cano, dos representantes de la nueva ola del género urbano y el regional.

Pese al sueño y el cansancio, hay asistentes como Rodrigo y Dulce que llegaron desde muy temprano a las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los originarios de Iztapalapa se formaron desde las siete de la mañana para ser los primeros en la fila del Flow Fest 2025.

Fans viajan de diferentes estados para el Flow Fest 2025. Foto: César Gonzáles / EL UNIVERSAL
Fans viajan de diferentes estados para el Flow Fest 2025. Foto: César Gonzáles / EL UNIVERSAL

“Horrible. No dormí nada, pero por ver a J Balvin sí aguanto, la escuela es lo de menos”, dice el joven capitalino.

Este domingo, el promete reunir a miles de jóvenes que buscan gozar de la nueva ola del reggaetón. En este segundo día del festival se presentarán exponentes como Young Miko, Cachirula y Omar Courtz, entre muchos otros.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]