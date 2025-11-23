El Flow Fest 2025 ya abrió sus puertas en su segundo día para recibir a toda la gente que quiere “perrear” y gozar al ritmo de artistas como Cachirula y Loojan, Natanael Cano o Young Miko.

Hubo público que viajó desde lugares lejanos como Tabasco para disfrutar del reggaetón y, de paso, enviarle un mensaje a Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo y orgullosamente mexicana, Fátima Bosch.

Tal es el caso de Isis, quien decidió pagar más de seis mil pesos para viajar desde Villahermosa hasta la capital del país y ver a Bad Gyal, una de las headliners del festival. Su deseo es dejarlo todo en la pista al ritmo de temas como: “Chulo pt. 2” o “KÁRMIKA”.

Ella misma reconoce que el gasto es necesario, pues los grandes artistas no suelen presentarse en Tabasco. Aunque ahora que Fátima ganó, cree que eso podría cambiar. Por ahora, solo quiere mandarle un saludo al hermano de la reina de belleza que ha conquistado Internet: “Saludos a Bernardo Bosch”.

Fans del reggaeton se reúnen en el segundo día del Flow Fest 2025. Foto: César González/ EL UNIVERSAL.

Diego, Fabricio, Kevin, Vigo y Regina, un grupo de amigos, viajaron desde Morelia, Michoacán, al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Flow Fest. Esperan pasarla bien con artistas como Omar Courtz y Natanael Cano, dos representantes de la nueva ola del género urbano y el regional.

Pese al sueño y el cansancio, hay asistentes como Rodrigo y Dulce que llegaron desde muy temprano a las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los originarios de Iztapalapa se formaron desde las siete de la mañana para ser los primeros en la fila del Flow Fest 2025.

Fans viajan de diferentes estados para el Flow Fest 2025. Foto: César Gonzáles / EL UNIVERSAL

“Horrible. No dormí nada, pero por ver a J Balvin sí aguanto, la escuela es lo de menos”, dice el joven capitalino.

Este domingo, el Flow Fest 2025 promete reunir a miles de jóvenes que buscan gozar de la nueva ola del reggaetón. En este segundo día del festival se presentarán exponentes como Young Miko, Cachirula y Omar Courtz, entre muchos otros.