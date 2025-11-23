Flow Fest 2025: ¿cómo vivir el evento desde casa?

Más Información

Entre gritos, outfits geniales, la energía hasta el cielo y el baile hasta el suelo, el pasado 22 de noviembre dio inicio la edición 2025 del.

Este festival dedicado a los amantes del reggaetón y la música del género urbano, encenderá de nuevo cada rincón del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, este domingo 23 de noviembre.

Con nombres de gigantes en la industria como Don Omar, Wisin, J Balvin, Young Miko, Natanael Cano, Nicky Jam y Álvaro Díaz, el Coca Cola Flow Fest 2025 ha logrado atraer a cientos de miles de personas, quienes buscan sorprenderse y pasarla bien con las propuestas escénicas de sus artistas favoritos.

Don Omar fue el acto principal durante el primer día del Coca Cola Flow Fest 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Don Omar fue el acto principal durante el primer día del Coca Cola Flow Fest 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde ver la transmisión en vivo del Coca Cola Flow Fest 2025?

El Coca Cola Flow Fest 2025 continuará con su segundo día de actividades este domingo 23 de noviembre. Las presentaciones musicales darán inicio a las 2 de la tarde en los diversos escenarios del festival.

Si en esta ocasión no te fue posible asegurar un boleto para asistir al emblemático recinto de la CDMX, no te preocupes. Este año el Coca Cola Flow Fest transmitirá EN VIVO y totalmente gratuito a través de 4 plataformas:

  • TikTok
  • YouTube
  • Twitch
  • Facebook

La transmisión será a través de las cuentas oficiales del Flow Fest en dichas plataformas, sin embargo, no se confirmó si será un streaming del minuto a minuto de las presentaciones o únicamente de algunos shows, por lo que te recomendamos mantenerte al tanto de los canales oficiales.

Este domingo algunas de las presentaciones más grandes estarán lideradas por:

  • J Blavin
  • Young Miko
  • Natanael Cano
  • Cris MJ
  • Bad Gyal
  • Sech

