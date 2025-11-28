El escritor Benjamín Barajas Sánchez compartió su pasión por la lectura y escritura en sus dos nuevos libros: “Las mil y una palabras” y “Los muebles de la mente”.

En una presentación que se llevó a cabo el pasado miércoles, en la Capilla Alfonsina, Barajas declaró “Soy como Borges: me gusta más lo que he leído que lo que he escrito”, es por eso que en “Las mil y una palabras” comparte su lectura personal sobre textos clásicos escritos por Franz Kafka, Søren Aabye Kierkegaard, Joseph Conrad, Sor Juana Inés de la Cruz, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Dolores Castro, Sócrates, San Juan de la Cruz, Immanuel Kant, Hegel, Marcel Proust.

Presentación de los libros de Benjamín Barajas Sánchez, "Las mil y una palabras” y “Los muebles de la mente”. Foto: INBAL

“Me tiene que gustar la novela o la obra que reseño, porque de lo contrario no saldrá correctamente el ensayo. Escribir reseñas periodísticas es un reto”, comentó.

Este ejercicio de reseña que ha realizado Barajas también se puede leer en “Los muebles de la mente”, donde compila las publicaciones que ha tenido en Confabulario, suplemento cultural del periódico EL UNIVERSAL.

“Las reseñas de Barajas inmediatamente atraparon mi atención como editor y, sin duda, atraparán a sus lectores. Son reflexiones sobre la lectura, la escritura, la ilustración, la defensa de las bibliotecas y la apología del libro; en sí, un homenaje personalísimo al libro”, dijo Julio Aguilar, editor del suplemento y la sección Cultura de este diario, durante la presentación.

En el evento también participaron el ensayista Evodio Escalante y el director del recinto anfitrión, Javier Garciadiego.

