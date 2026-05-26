El Papa León XIV ha emitido una de las advertencias más fuertes que ha hecho hasta ahora un líder religioso sobre la tecnología que está reordenando nuestras vidas. Lo hizo al presentar su primera encíclica, ‘Magnifica humanitas’. Plantea una disyuntiva: construir una nueva Torre de Babel o levantar una ciudad donde la tecnología sirva a la dignidad humana. Jorge Traslosheros, especialista en libertad religiosa y Estado laico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y Emilio ‘Pizu’ Saldaña, analista de tecnologías para la información; comentan al respecto.

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