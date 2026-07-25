Pachuca.– A través de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) fue localizado un túnel utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburos en un predio de la colonia El Saucillo, en el municipio de Mineral de la Reforma.

Las autoridades estatales informaron que, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en un inmueble de esa comunidad, se desplegó un operativo que derivó en la detención de cinco personas, el aseguramiento de tres inmuebles, aproximadamente 500 metros de manguera de alta presión y diversas dosis de presunta droga.

Se explicó que, al atender el reporte, agentes de la SSPH se trasladaron al sitio donde detectaron a cinco sujetos que intentaron huir. No obstante, fueron detenidas y, como parte de las investigaciones, se ejecutaron tres cateos en inmuebles relacionados con el caso.

Lee también Cinco mil elementos de seguridad reforzarán la zona sur de Sinaloa; Mazatlán contará con célula de inteligencia

En uno de los predios fue localizado un túnel de aproximadamente seis metros de profundidad y 50 metros de longitud, el cual era utilizado para conectar una manguera de alta presión a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y extraer combustible de manera ilícita.

En otro de los inmuebles se encontró una bodega que presuntamente era utilizada para almacenar el hidrocarburo extraído. Además, fueron asegurados cerca de 500 metros de manguera de alta presión empleada para las tomas clandestinas.

[Publicidad]

Las acciones fueron realizadas de manera coordinada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que integrará las carpetas de investigación correspondientes.

Con este hallazgo, durante la actual administración estatal suman 19 túneles localizados y utilizados para el robo de hidrocarburos en Hidalgo. Estos han sido detectados en los municipios de Cuautepec, Pachuca, Tepeji del Río, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tula, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Tepetitlán, Nopala y Atitalaquia.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

afcl