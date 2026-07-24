Culiacán, Sin. A 24 de Julio.- Ante el incremento de la violencia en la zona sur del estado, se acordó reforzar la vigilancia y prevención con cinco mil elementos de seguridad, mientras que en Mazatlán se contara con una célula de inteligencia que permitirá identificar de manera inmediata a los generadores de la violencia que afectan la paz y la tranquilidad.

En el marco de la celebración de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad celebrada en el C-4, y con la presencia de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, se evaluó la estrategia implementada en el operativo vacacional de verano.

Sinuhue Téllez López, Secretario de Seguridad Pública del estado señaló que en atención a la problemática que se presenta en la parte sur de Sinaloa, se determinó reforzarla con nuevos operativos, en los que van a participar cinco mil elementos adicionales.

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La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, evaluó la estrategia implementada en el operativo vacacional de verano. Foto: Especial

Puntualizó que se va a incrementar las actividades de vigilancia y prevención para garantizar que los visitantes que acudan a Mazatlán disfruten de vacaciones seguras y tranquilas, para ello se contará con una célula de inteligencia, la cual permitirá identificar de manera inmediata a los generadores de la violencia.

El funcionario estatal expresó que el operativo Verano Seguro que esta en funciones con más de 18 mil elementos federales, estatales, municipales y cuerpos de auxilio, va a ser reforzado con más elementos, para garantizar que las familias disfruten de su asueto.

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La gobernadora del estado externó que se va continuar trabajando en forma conjunta entre los tres ordenes de gobierno, sumando esfuerzos para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias de Sinaloa y de los visitantes.

Al concluir la reunión, la mandataria estatal, recorrió una exposición de pinturas, alebrijes y carpintería realizada por internos de los cuatro centros penitenciarios del estado como parte de su proceso de reinserción.

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