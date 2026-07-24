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Culiacán. - Dos civiles fueron detenidos, uno de ellos menor de edad, el cual resultó lesionado al sostener un enfrentamiento con elementos militares y policías estatales en Culiacán, a los cuales se les aseguró seis rifles automáticos, 12 cargadores, 300 cartuchos útiles y un vehículo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que a través de una llamada anónima a la línea de emergencia del 089 se alertó sobre la presencia de personas armadas en un vehículo en el sector de Urbivilla del Cedro.
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Elementos de uno de los grupos interinstitucionales que participan en los operativos de vigilancia de la ciudad, ubicó un vehículo sedan Honda Civic color gris que correspondía con las características que se dieron en el reporte.
Al acercarse a ellos, el conductor de la unidad aceleró al tiempo que sus ocupantes dispararon contra los militares y agentes estatales, por lo que respondieron la agresión y se generó una larga persecución, hasta que los civiles se accidentaron.
Las autoridades solo dieron a conocer que derivado de estos hechos se detuvo a dos personas del sexo masculino, uno de ellos menor de edad que resultó herido, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital para que recibiera atención médica.
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