Las autoridades evacuaron a más de 20 mil personas y suspendieron los servicios ferroviarios en el sur de China ante la llegada del tifón Noul, que amenaza con lluvias torrenciales y vientos huracanados, informó la prensa estatal.

Se prevé que el ciclón toque tierra en la zona costera comprendida entre Hong Kong y la zona sur de la provincia de Cantón, entre la noche del sábado y la mañana del domingo, informó el Centro Meteorológico Nacional de China.

El gigante asiático mantenía activa a primera hora una alerta naranja por tifón, el segundo nivel más alto de su sistema de cuatro niveles, tras advertir que algunas zonas de Cantón y de la vecina provincia de Fujian sufrirán vientos y lluvias intensos.

Lee también China evacúa a casi 2 millones de personas por tifón Bavi; pronostican "lluvias excepcionalmente abundantes"

Posteriormente, las autoridades elevaron por la tarde al tercer nivel el plan de emergencia de Cantón contra las inundaciones y los tifones, según la agencia oficial Xinhua.

También se activó una alerta de nivel cuatro por inundaciones en las provincias de Jiangxi (sureste) y Hunan (sur), agregó la agencia.

[Publicidad]

Al llegar a la costa, se espera que el tifón venga acompañado de vientos fuertes que alcancen entre 35 y 42 metros por segundo.

Cancelan vuelos y servicios ferroviarios por tifón Noul

Más de 20 mil personas ya fueron evacuadas en Cantón, reportó la cadena estatal CCTV en un boletín el viernes por la noche.

Se ordenó a las escuelas de la ciudad de Chaozhou, en Cantón, que suspendieran sus actividades, según los medios locales.

[Publicidad]

Barcos pesqueros que faenaban en alta mar en la provincia regresaron a los puertos para "refugiarse de la tormenta", agregó.

Cantón tenía previsto suspender algunos servicios de tren el sábado por la mañana y detenerlos por completo el domingo, informó la CCTV.

Lee también China impone controles de exportación a 14 entidades de la Unión Europea; es en represalia por las sanciones a Rusia, su aliada

[Publicidad]

En la vecina Hong Kong, la aerolínea Cathay Pacific anunció que canceló todos sus vuelos con destino y llegada al aeropuerto internacional de la urbe, entre la 01H15 (17H15 GMT del sábado) y las 18H00 (10H00 GMT) del domingo.

En tanto, el aeropuerto internacional de Shenzhen-Bao'an, en Cantón, indicó que las aerolíneas ajustarían los horarios de los vuelos del domingo, entre la mañana y el mediodía, "según las condiciones meteorológicas".

Este mes, el clima extremo ya ha causado estragos en el sur y el centro de China: 39 personas perdieron la vida cuando el tifón Maysak provocó inundaciones devastadoras en Guangxi.

[Publicidad]

Maysak también causó tormentas eléctricas y vientos huracanados que dejaron 11 muertos y 331 heridos en la provincia central de Hubei.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc