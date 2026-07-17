Cinco policías, tres mujeres y dos hombres, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del sector Oasis, en la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por los delitos de robo calificado y tentativa de homicidio calificado.

La corporación confirmó que fue personal de la Dirección General de Asuntos Internos, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), quienes ejecutaron las órdenes de aprehensión en contra de los uniformados, derivado del seguimiento de dos carpetas de investigación. La captura ocurrió dentro de las instalaciones del sector Oasis.

La SSC informó que a las tres mujeres se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de robo calificado, y los dos hombres, por robo calificado y tentativa de homicidio calificado.

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Los cinco policías fueron llevados a diferentes centros penitenciarios capitalinos, donde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requiere para continuar con su proceso.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana rechaza enérgicamente todas aquellas conductas contrarias a los protocolos de la actuación policial, que vulneran los derechos de las y los ciudadanos y que nublan el prestigio de la institución, por ello seguirá fortaleciendo las acciones de combate a la corrupción, como un eje prioritario para la policía de la Ciudad de México”, refirió la SSC en una tarjeta informativa.

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Los primeros reportes policiales indican que los detenidos son Esteban “N”, Nayeli “N”, Yessica “N” y Miriam “N”. El quinto sólo se identifica con sus apellidos.

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Fuentes judiciales indicaron que también se investiga a más elementos del sector Oasis, incluidos mandos, pues una de las líneas de investigación es que los detenidos podrían formar parte de grupo que se dedica al robo a casa-habitación.

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Antecedentes

En noviembre del año pasado, un policía del sector Oasis fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer, a quien subió a la patrulla y luego abandonó en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El pasado martes, EL UNIVERSAL publicó que, del 5 de octubre de 2024 al 6 de abril de 2026, 66.4%, es decir, 549 de los 826 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destituidos en dicho periodo, fue por faltas administrativas o disciplinarias.

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Durante el informe de seguridad presentado por autoridades capitalinas el lunes 13 de julio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó que, desde el 5 de octubre de 2024 a esa fecha, 54 policías han sido detenidos a través de órdenes de aprehensión por hechos que probablemente son constitutivos de algún delito.

Además, han sido destituidos mil 5 elementos, 563 han tenido cambio de adscripción, 16 ceses de comisión y 50 suspensiones.

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