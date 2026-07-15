Culiacán, Sin.- Con apoyo de unidades acuáticas, aéreas y terrestres una fuerza de dieciocho mil elementos federales, estatales, municipales, cuerpos de auxilio y de protección civil pondrá en práctica un operativo vacacional de seguridad en playas, centros de recreo y pueblos mágicos, a fin de inhibir los delitos y prestar ayuda a turistas.

Durante una reunión de autoridades del ejército, la Guardia Nacional, Marina, de las diversas corporaciones y cuerpos de ayuda, se determino evaluar los centros de mayor afluencia de vacacionistas en los veinte municipios a partir de esta fecha.

En el operativo denominado “Verano Seguro 2026”, se fortalecerá la vigilancia en las carreteras federales y estatales, sobre todo las que conectan con los espacios vacacionales más visitados en estas fechas, para fortalecer la vigilancia con los tres órdenes de gobierno, a fin de tener respuestas inmediatas en incidentes.

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Los grupos interinstitucionales, mantendrán una vigilancia en las ciudades más grandes, poblados cercanos y de los planteles educativos, a fin de evitar que estos sean blanco de saqueos o daños en su infraestructura.

A través del sistema de enlace del C-4i, las diversas autoridades que intervienen en este operativo especial de vacaciones de verano, se tendrá la coordinación en las actuaciones de cada una de las dependencias que participan.

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En la reunión, la Secretaría de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna indicó que durante la temporada de verano se incrementa el número de visitantes, por lo que es importante que se tenga suficiente vigilancia en las carreteras, ya que es el medio que mas de utiliza para llegar a los centros veraniegos.

LL