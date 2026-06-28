El territorio mexicano experimenta un evento astronómico particular (popularmente denominado como el "Día sin Sombra"), un proceso físico que se manifiesta de forma paulatina en distintas latitudes del país.

De acuerdo con los informes de divulgación del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este acontecimiento responde al término técnico de "paso cenital del Sol".

Ocurre cuando el astro rey se localiza en el punto más alto de la bóveda celeste, exactamente a 90 grados respecto a la superficie terrestre (una posición que provoca que los rayos solares caigan de manera completamente vertical, impidiendo temporalmente la proyección de sombras laterales en personas, postes y edificios).

Día sin Sombra 2025. Foto: Pixabay

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La mecánica celeste detrás de la verticalidad absoluta

Este fenómeno óptico y astronómico no se presenta de forma simultánea en todo el mundo. Las especificaciones de la Sociedad Astronómica de la India (organismo internacional especializado que cuenta con herramientas cartográficas de seguimiento solar) señalan que el evento es perceptible únicamente en las regiones geográficas ubicadas de forma estricta entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio.

Debido a la inclinación del eje de la Tierra (que posee un ángulo aproximado de 23.4 grados en su órbita alrededor del Sol), la luz solar solo alcanza la verticalidad absoluta en esta franja intertropical, una condición que incluye a una porción considerable de la República Mexicana. Al norte de dicha demarcación, el Sol jamás llega al cenit exacto.

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Las observaciones históricas recopiladas por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) demuestran que las civilizaciones prehispánicas (entre ellas la maya y la mexica) ya poseían un dominio técnico de este ciclo. Los registros arqueológicos documentan la existencia de estructuras denominadas observatorios cenitales (como los localizados en las zonas de Xochicalco y Teotihuacán), cavidades artificiales diseñadas para permitir el paso de un haz de luz perfectamente vertical.

Estos instrumentos arquitectónicos servían como un mecanismo de alta precisión para determinar la duración exacta del año solar, además de establecer las coordenadas temporales para los ciclos agrícolas y las temporadas de siembra.

Qué es el fenómeno del "día sin sombra" que se produce esta semana en algunos lugares de México

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Calendario y coordenadas para observar el cenit solar en 2026

La manifestación de la ausencia de sombra se produce de manera bilateral a lo largo del año (dos veces por temporada en cada localidad elegible), ocurriendo habitualmente en un rango horario comprendido entre las 12:00 y las 13:45 horas del tiempo local, en función de las coordenadas geográficas de cada demarcación.

Los datos de medición astronómica de plataformas globales especializadas como Time and Date confirman la distribución cronológica para las principales ciudades del país durante este periodo:

Ciudad de México: Registro inicial del 16 al 18 de mayo ; segundo periodo estimado alrededor del 26 de julio .

Registro inicial del ; segundo periodo estimado alrededor del . Mérida: Proyección vertical el 19 de mayo; reincidencia entre el 19 y el 20 de julio.

Proyección vertical el 19 de mayo; reincidencia entre el 19 y el 20 de julio. Cancún: Evento programado para el 23 de mayo.

Evento programado para el 23 de mayo. Guadalajara: Avistamiento fijado para el 13 de julio.

Avistamiento fijado para el 13 de julio. Mazatlán: Fecha de ocurrencia el 3 de julio.

Fecha de ocurrencia el 3 de julio. Puebla: Incidencia establecida para el 30 de julio.

Incidencia establecida para el 30 de julio. Veracruz: Fase de cenit para el 28 de julio.

Los especialistas en salud y física atmosférica sugieren que, al coincidir con el momento de mayor concentración de energía y radiación ultravioleta sobre la superficie, la población civil debe emplear mecanismos de protección cutánea y evitar la observación ocular directa hacia el firmamento, utilizando en su lugar objetos cotidianos verticales (como cilindros o tubos de ensayo) colocados sobre el suelo para verificar de manera segura el instante exacto en que la sombra es absorbida por la base de la estructura.

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