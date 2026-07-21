TV Azteca informó a través de un comunicado que más de 88 millones de personas sintonizaron sus transmisiones durante las transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que permitió que su señal llegara a ocho de cada 10 hogares del país, de acuerdo con la televisora.

La televisora señaló que su liderazgo se extendió a todas las pantallas, pues además de las transmisiones por Azteca 7, los contenidos gratuitos en el sitio web de Azteca Deportes y en las aplicaciones de Azteca Deportes y TV Azteca en Vivo alcanzaron a más de 80 millones de usuarios y generaron 128 millones de reproducciones.

“Una vez más, la pasión, el análisis y el humor que distinguen a nuestro equipo confirmaron que nuestra forma de contar el futbol es única”, indicó TV Azteca en el comunicado.

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La cobertura del torneo también registró más de 25.3 mil millones de minutos consumidos en televisión entre partidos y programas, mientras que en redes sociales superó los 2.6 mil millones de impresiones.

TV Azteca destacó que estos resultados refrendan la confianza de sus socios comerciales, quienes eligieron a la empresa por su capacidad de conectar con millones de mexicanos a través de sus plataformas durante el certamen.

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La televisora atribuyó parte del éxito de la cobertura a su equipo de talento, encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague”, Inés Sainz, Antonio Rosique, Carlos “Warrior” Guerrero y David Medrano. También participaron Iker Casillas, Jorge Valdano y Fernando Morientes, así como los Mascabrothers, El Capi Pérez, Facundo, Krystal Silva y Vanessa Claudio.

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“Más que una cobertura deportiva, TV Azteca volvió a reunir al país alrededor del futbol. En televisión, internet, dispositivos móviles y redes sociales, millones de mexicanos eligieron la mejor cobertura para seguir y compartir la emoción del torneo más importante del mundo”, señaló la empresa.

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En el documento, TV Azteca afirmó que “una vez más, TV Azteca fue, indiscutiblemente, el Canal del Mundial. Porque cuando se juega futbol, los mexicanos eligen a TV Azteca”.

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