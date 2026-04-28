El pleno del Senado de la República aprobó con 82 votos a favor y 28 abstenciones el informe de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional (GN) durante 2025.

Desde tribuna, Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, comentó que dicho reporte es un testimonio de trabajo y disciplina de una institución que despliega con vocación de servicio 121 mil 247 integrantes.

Afirmó que los avances son innegables en el país en diferentes crímenes como el robo a transportistas y puntualizó que con sus acciones, la Guardia Nacional construye la paz. Destacó la profesionalización y la formación continua y especializada de la institución.

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La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) resaltó el avance en materia de derechos humanos, con solo 1.4 por ciento de acreditación en violación a garantías individuales.

Indicó que el informe significa transparencia y rendición de cuentas de una institución “que se ha ganado el corazón del país por su compromiso con la seguridad de los mexicanos”.

El informe detalla que al cierre de 2025 la Guardia Nacional se conformó por 121 mil 247 integrantes; 112 mil 589 militares y ocho mil 658 procedentes de la antes Policía Federal y personal de confianza.

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Menciona que el despliegue en las 32 coordinaciones estatales fue de 100 mil 911 efectivos; en las unidades de mando, dirección y control, la administración de recursos y servicios tecnológicos contó, al cierre de año, con un estado de fuerza de cinco mil 310 personas.

Además, precisa que la GN cuenta con unidades especializadas desplegadas en el territorio nacional, encargadas de las atribuciones en materia de investigación, inteligencia científica, seguridad procesal, protección del patrimonio cultural, vigilancia de áreas naturales protegidas, seguridad en carreteras e instalaciones y la Fuerza Especial de Reacción e Intervención.

El documento subraya que los integrantes de esta fuerza de seguridad pública sufrieron 206 agresiones por parte de criminales; en 191 casos el personal empleó las armas de fuego con el fin de repeler las agresiones, de conformidad con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

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Apunta que 54 por ciento de las agresiones se concentraron en cuatro entidades: Michoacán con 45, Sinaloa, 30; Guanajuato, 24; y Sonora, 13. También se destaca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones a esta fuerza de seguridad debido al exceso del uso de la fuerza durante el 2025.

El decreto fue remitido a la titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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