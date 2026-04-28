De comprobarse su responsabilidad al no informar al gobierno federal de la participación de personal de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operativos antinarco en Chihuahua, los funcionarios de ese estado, entre ellos el exfiscal, podrían enfrentar cargos por el delito de traición a la patria, afirmó el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez.

“A mi modo de ver, hay traición a la patria, pero esa facultad de investigación no le corresponde al Senado. El Senado de la República no es ministerio público, no es autoridad jurisdiccional, es un órgano de control parlamentario y le corresponde a la Fiscalía General de la República hacer una investigación diligente, rigurosa, profesional, que esclarezca los hechos. Y si se demuestra que efectivamente que se cometió este delito de traición a la patria, creo que se debe proceder en consecuencia”, afirmó.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que la renuncia de César Jáuregui a la fiscalía de Chihuahua pone de manifiesto que se declara culpable por omisión o por lo que determine la FGR con las carpetas que se están integrando.

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El líder parlamentario de Morena recalcó que será la Fiscalía General de la República la que le dé “cauce jurídico-legal a este asunto” y destacó que “hubo una violación sistemática a la soberanía nacional y a la Ley Nacional de Seguridad por diversos funcionarios públicos del estado de Chihuahua, que dependen directamente de la titular del Ejecutivo, y que será la FGR la que deslinde y establezca la responsabilidad para cada uno de los que participaron”.

En este sentido, no descartó que se vaya a promover un juicio político contra la gobernadora, pero para ello, precisó, primero se tiene que judicializar el caso, que ya está en manos de la FGR.

En declaraciones por separado a los medios de comunicación, los senadores Mier e Inzunza coincidieron en que la gobernadora de Chihuahua incurrió en un nuevo delito al crear una unidad especializada para investigar los hechos en los que presuntamente participaron agentes de la CIA entre el 17 y el 19 de abril.

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Señalaron que lo que se investiga son delitos del orden federal, por lo que la creación de esta unidad especializada viola el artículo 21 constitucional, el artículo 112 apartado A de la Constitución, y el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Por lo tanto, tanto la gobernadora del estado, como la titular de esta unidad especializada, a mi juicio están incurriendo en una conducta que puede ser constitutiva de delito contra la administración de la justicia”, aseguró Inzunza Cázarez.

El senador Ignacio Mier advirtió que no haber acudido a la reunión a la que fue invitada por comisiones del Senado para explicar la presencia en Chihuahua de agentes de la CIA puede ser considerado como “desacato político”.

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