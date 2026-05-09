Abasolo.— El gobierno estatal tamaulipeco y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en este estado fronterizo mexicano rindieron homenaje a las madres, el eje de la cohesión entre familias y lo social.

Además, el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) y la presidenta del DIF-Tamaulipas, María de Villarreal, reconocieron el papel fundamental que juegan para sacar adelante a la familia con su amor, esfuerzo y sacrificio.

“Hoy no solamente venimos a celebrar el Día de las Madres, venimos a reconocer el valor, la fortaleza y la enorme contribución que las mujeres hacen todos los días para sostener a nuestras familias, nuestras comunidades y el futuro mismo de Tamaulipas”, coincidieron.

Villarreal Anaya consideró que en Tamaulipas se reivindica el humanismo mexicano, porque, afirmó, que la transformación debe traducirse en bienestar, justicia social y oportunidades para las familias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.