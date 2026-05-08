La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Acueducto Seri en el marco de la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comca’ac, con una inversión de 208 millones de pesos y una longitud de 78 kilómetros subterráneos.

Desde el Centro Ceremonial Seri de Punta Chueca, situado en Playa Turquesa, la mandataria federal se comprometió a enviar en 15 días a un equipo de trabajo con el fin de desarrollar turismo sostenible, acabar caminos pendientes y desarrollar actividades económicas en la región.

Adelantó que autoridades de la Secretaría de Energía; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); el Fondo Nacional de Turismo y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas acudirán para fijar un plan de turismo sustentable, resolver las complicaciones de permisos de caza y así eliminar a intermediarios: “Que tengan toda la capacitación, formación para que el recurso venga directamente a la comunidad”, dijo.

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Instruyó a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con las finalidades de que coordine y organice a las autoridades, y se den recursos para cubrir todas las necesidades de esta comunidad y garantizar justicia social.

Al describir al pueblo Comca'ac como “el más hospitalario”, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció que hace falta mucho por hacer en dicha comunidad. El mandatario estatal lamentó que la comunidad no haya tenido agua por siglos, por lo que en el marco del Plan de Justicia, recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar una fuente de abasto suficiente de agua dulce, misma que fue encontrada a 73 kilómetros y posibilitó construir este acueducto.

“La comunidad Seri, como todos los pueblos originarios de México han sufrido abandono, han sufrido represión, han padecido el alejamiento de las instituciones por siglos (…) nos falta todavía mucho por hacer, pero trabajando de la mano con el gobernador Félix Segovia, trabajando de la mano con la comunidad, estoy seguro que podemos continuar construyendo soluciones”, afirmó.

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Describió la obra como “pequeña” en términos presupuestales (208 millones de pesos) “pero sumamente relevante en términos de la satisfacción que representa para la comunidad en materia de uno de los servicios fundamentales que es el agua potable”.

Por otro lado, recordó que su gobierno otorgó a las autoridades tradicionales un crédito con la intención de evitar verse la necesidad de malbaratar sus cintillos de cacería, que en el mercado alcanzan hasta los 250 mil dólares. Por lo que confía en la posibilidad de participar en las subastas internacionales de caza de borrego.

Por su parte, Jesús Alfredo Félix Segovia, gobernador tradicional de la Nación Comca'ac, se comprometió a pagar parte del crédito que el gobierno de la entidad brindó para el desarrollo de la comunidad. Por lo que buscarán construir un modelo global de turismo sustentable de alto valor, manejado directamente por el pueblo, donde la conservación, la cultura y el bienestar económico vayan de la mano.

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“Hoy podemos decir que el Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comca’ac es una realidad”, expresó.

Además, aseguró que el pueblo no quiere más intervencionismo de intereses particulares sobre sus recursos energéticos, ni sobre las decisiones internas de su nación. Denunció que este año, no pudieron participar en las subastas internacionales debido al “sabotaje impulsado por intereses externos que buscan cerrar el paso al progreso de nuestra nación y recuperar prácticas del pasado, pero no van a volver”.

Por otro lado, buscan que la ceremonia y fiesta de Año Nuevo Comca’ac sea reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco. El gobernador tradicional solicitó apoyo para fortalecer el campamento Caracol en Isla Tiburón y Pozo Coyote, con la infraestructura y equipamiento para desarrollar turismo sustentable de bajo impacto durante todo el año.

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Pidió a las autoridades vehículos y equipos para la vigilancia de Isla Tiburón, capacitatación en inglés, primeros auxilios y servicios turísticos, maquinaria para rehabilitar la carretera Punta Chueca-Desemboque y apoyo para consolidar la pesca con cadena de frío, almacenamiento y comercialización digna.

“(…) Y pedimos apoyo para la defensa legal de nuestros núcleos agrarios frente a intereses externos que constantemente buscan dividir y debilitar a nuestra nación. Hoy, el pueblo Comca’ac no solamente resiste, hoy el pueblo construye soberanía económica, construye conservación, con identidad, construye oportunidades para jóvenes y dignidad para sus familias, porque nuestra fuerza no viene de afuera. Nuestra fuerza nace de nuestra historia, de nuestra tierra y de nuestra unidad”, dijo.

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