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Autoridades federales destruyeron 430 mil, 300 máquinas tragamonedas, 107 objetos diversos, 104 kilos de narcóticos y psicotrópicos, nueve mil 420 unidades de psicotrópicos en diferentes presentaciones, 16 mililitros de psicotrópicos, armas hechizas y maletas.

Este evento forma parte de la primera jornada anual de destrucción de objetos del delito, en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Subunidad de Apoyo al Proceso Sustantivo (SUAPS).

La destrucción de se efectuó en el Campo de Tiro Esparta, en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes.

Autoridades federales destruyen 430 mil cigarros ilegales (10/05/2026). Foto: Especial
Autoridades federales destruyen 430 mil cigarros ilegales (10/05/2026). Foto: Especial

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En tanto la destrucción de las máquinas tragamonedas se realizó en una empresa procesadora de materiales, mientras que la incineración de los cigarrillos en las inmediaciones de una empresa especializada en el municipio de Tepezalá, también en Aguascalientes.

Para el traslado de los objetos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Policía Federal Ministerial (PFM) y Servicios Periciales, con especialistas en química forense, fotografía y video, así como agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en esa entidad.

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aov/LL

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