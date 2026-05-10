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Investigadores del Instituto Politécnico Nacional () desarrollaron un concreto permeable elaborado con residuos de construcción y carpeta asfáltica reciclada que permitiría reutilizar materiales altamente contaminantes y, al mismo tiempo, facilitar la filtración de agua de lluvia al subsuelo en zonas urbanas.

El proyecto fue desarrollado en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco por la doctora Everth Jimena Leal Castañeda y el maestro Miguel Ángel González Martínez, quienes trabajaron en una alternativa sustentable para reutilizar residuos de demolición y materiales retirados del reencarpetamiento de vialidades.

La propuesta busca atender dos problemáticas urbanas: la acumulación de residuos de construcción y la crisis hídrica que enfrentan distintas ciudades del país, particularmente la Ciudad de México.

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De acuerdo con la investigadora del Politécnico, en la capital del país la industria de la construcción genera alrededor de 14 mil toneladas diarias de residuos, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza aproximadamente 12 millones de toneladas al año.

La especialista explicó que el uso de estos materiales reciclados permitiría disminuir la contaminación derivada de los escombros y, al mismo tiempo, contribuir a la recarga de mantos freáticos mediante superficies capaces de infiltrar el agua de lluvia de forma natural.

El concreto desarrollado por los investigadores fue diseñado para obras urbanas de tránsito moderado y sometido a diversas pruebas de resistencia, porosidad y funcionalidad bajo normas específicas de calidad en materia de construcción.

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Los resultados obtenidos confirmaron que el material mantiene capacidad de permeabilidad sin comprometer su utilidad estructural para este tipo de espacios urbanos.

Otro de los beneficios señalados por los especialistas es la reducción en la extracción de materiales vírgenes de bancos pétreos y canteras, actividad que genera impactos ambientales, altera ecosistemas y produce emisiones contaminantes.

La investigación experimental también incluyó una estancia académica realizada por Miguel Ángel González Martínez en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde contó con la asesoría del doctor José Manuel Gómez Soberón.

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La doctora Leal Castañeda consideró que, de continuar el desarrollo del proyecto, este concreto podría convertirse en una alternativa viable para infraestructura urbana sustentable en ciudades con problemas de agua y manejo de residuos.

El proyecto impulsado desde la ESIA Zacatenco se encuentra alineado con las políticas ambientales y educativas promovidas por la presidenta y el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

em/LL

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