Más Información

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

Lo que se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe; qué pasó, quién es el detenido y qué dicen las autoridades

Lo que se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe; qué pasó, quién es el detenido y qué dicen las autoridades

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

Periodista revela que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era refugio de desplazados; tenía cámaras incluso en el sótano

Periodista revela que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era refugio de desplazados; tenía cámaras incluso en el sótano

Cesar funcionarios de Pemex no repara daños del derrame en el Golfo, acusa el PAN; condena “narrativa falsa” del gobierno

Cesar funcionarios de Pemex no repara daños del derrame en el Golfo, acusa el PAN; condena “narrativa falsa” del gobierno

Washington. La empresa espacial , del fundador de Amazon, , logró por primera vez este domingo reutilizar uno de los propulsores de sus cohetes New Glenn, un hito alcanzado en el tercer lanzamiento de este sistema, clave para la compañía en su competencia con SpaceX, de .

El New Glenn despegó hoy desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (Florida) a las 7:25 hora local (11:25 GMT) con un propulsor reusado, que después de la separación de las dos etapas del cohete fue recuperado en el Atlántico, aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento.

El despegue estaba previsto para iniciar a las 6:45 locales (10:45 GMT), al comienzo de una ventana de lanzamiento de dos horas, pero Blue Origin detuvo la cuenta regresiva a 3 minutos y 57 segundos antes del debido a un problema que aún no ha sido revelado.

Lee también

Este sistema de lanzamiento fue el mismo que Blue Origin utilizó en la segunda misión del poderoso cohete de unos 98 metros en noviembre pasado, cuando logró aterrizar el propulsor sobre una plataforma en el mar después de un intento fallido a inicios de 2025.

Hasta ese momento, tan solo, fundada por el multimillonario Musk, había demostrado con éxito este tipo de reutilización en vuelos orbitales con sus cohetes Falcon 9, e incluso con su enorme .

La segunda etapa del cohete lanzado hoy continuó su trayectoria al espacio para cumplir su misión principal de poner en órbita al satélite de comunicaciones AST SpaceMobile.

Lee también

Esta tercera misión, denominada NG-3, es "trascendental" para Blue Origin, resaltó Jordan Charles, vicepresidente del programa New Glenn, durante la transmisión del lanzamiento.

"Sin duda, estamos sumamente orgullosos de nuestro equipo de reacondicionamiento por haber logrado preparar este para un nuevo vuelo en el tiempo récord en que lo hicieron", añadió Charles.

La reutilización del New Glenn es crucial para la viabilidad económica de la empresa de Bezos, que aspira a usarlo en la misión Escapade de la a Marte, destinada a estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético del planeta, lo que proporcionará a los científicos información esencial sobre cómo perdió su atmósfera.

Lee también

La capacidad de SpaceX para reutilizar los propulsores de su Falcon 9 es una de las razones principales por las que la compañía de Musk ha logrado dominar de momento el mercado global de lanzamientos orbitales.

En la actualidad, Blue Origin ultima preparativos de su primer módulo de aterrizaje lunar robótico, con miras a lanzamientos en los próximos años.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny