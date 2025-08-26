Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

“El Mayo” pide a gente de Sinaloa “evitar la violencia”; “derramar sangre no sirve para nada”, afirma

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Aumenta 142.8% el acoso judicial contra periodistas

Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

Se forma tormenta tropical Juliette cerca de Baja California Sur; consulta aquí qué estados se verán afectados

Miami.- reprogramó para este martes el décimo lanzamiento de prueba de su enorme cohete Starship tras el aplazamiento del lunes de última hora debido a cuestiones climatológicas, informó la empresa del magnate en su página de internet.

El Starship, compuesto por el propulsor Super Heavy y la nave en sí, está programado para despegar hoy desde la ciudad de Starbase, en el sur de Texas (EU), a las 18:30 hora local (23:30 GMT).

El nuevo aplazamiento es parte de la rutinas de estos lanzamientos de pruebas debido a condiciones ambientales o fallos técnicos.

Esta vez la empresa ha realizado modificaciones debido a que las tres pruebas anteriores acabaron con la pérdida de la nave Starship. Se retiró un número significativo de losetas del Starship para probar los límites de áreas vulnerables en todo el vehículo durante la reentrada.

En la imágen se observa el cohete Starship. Foto: Instagram oficial de Space X.
La investigación del fallo del noveno vuelo del Starship el pasado 27 de mayo determinó que se produjeron fugas de combustible que afectaron al control de la estabilidad de la nave, lo que acabó propiciando su explosión, lo que SpaceX define como "un rápido desmontaje imprevisto".

La trayectoria de la nave y el propulsor será similar a la anterior prueba, con una duración ligeramente superior a una hora.

El propulsor Super Heavy tiene previsto amerizar en una plataforma en el Golfo en el Atlántico al sur de Estados Unidos al cabo de seis minutos y 40 segundos desde del despegue, mientras que la Starship intentará aterrizar en otra plataforma en el océano Índico pasada una hora y seis minutos del lanzamiento.

