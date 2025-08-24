Washington. SpaceX suspendió el décimo lanzamiento de prueba de su nave emblemática Starship, previsto para este domingo, para solucionar problemas técnicos con los "sistemas terrestres".

"Se pospone el despegue del décimo vuelo de Starship programado par hoy para permitir tiempo para resolver un problema con los sistemas en tierra", escribió la compañía en X a la misma hora a la que estaba previsto que empezara el directo en el que se iba a retransmitir el lanzamiento.

Con 123 metros de altura, el Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y poderoso que se ha construido. Tiene como objetivo que estadounidenses regresen a la Luna y es clave para cumplir el sueño de Elon Musk de colonizar Marte.

Sin embargo, repetidas explosiones que arrojaron escombros sobre el Caribe e interrumpieron vuelos en los últimos meses han aumentado la presión sobre SpaceX para realizar una prueba libre de contratiempos.

