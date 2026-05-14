Más Información

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Resultado: Cruz Azul y Chivas empatan en gran juego y dejan en pase a la final para el Jalisco

Resultado: Cruz Azul y Chivas empatan en gran juego y dejan en pase a la final para el Jalisco

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje

VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje

"Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo"; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa

"Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo"; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa

Jerusalén. El primer ministro de Israel, , dijo este jueves junto a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que Israel demandará por difamación a , después de que este publicara un artículo sobre las agresiones sexuales sufridas por palestinos a manos de israelíes.

"He ordenado que se demande al New York Times por publicar una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás difundidas contra el Estado de ", recoge el comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

El mandatario israelí apunta directamente a la columna de opinión publicada en ese diario por el periodista, , al que acusa de publicar "una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás difundidas contra el Estado de Israel en el periodismo moderno".

Lee también

En el artículo, Kristof denuncia las agresiones sexuales y humillaciones sufridas por palestinos a manos de soldados, colonos y carceleros; una práctica "sistemática" según organizaciones israelíes pro como B'Tselem o Médicos por los Derechos Humanos.

También Amnistía Internacional denunció en marzo los abusos a presos palestinos en las cárceles de Israel, incluyendo la.

EFE entrevistó en enero a uno de los exprisioneros mencionados en el artículo de Kristof, Sami al Sai. En su testimonio, Al Sai relató cómo sus carceleros israelíes le introdujeron una zanahoria por el recto, además de propinarle una paliza.

Lee también

EFE consultó a dos portavoces de Exteriores qué partes del texto publicado por The New York Times se presentarán como falsas en la demanda por , pero no obtuvo respuesta.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados. Foto: Especial / IMSS

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados

visa americana. iStock/AaronAmat

Visa Einstein: el permiso ‘secreto’ para vivir en Estados Unidos que casi nadie aprovecha

México. iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez

Países que no necesitan visa para entrar a México: lista oficial y qué debes saber

Cocineros en España. Foto: Gemini

Buscan personas cocineras mexicanas para trabajar resort de España: Salario y requisitos

Valle de los Elefantes. Foto: Cortesía Visit San Diego

Así es el Valle de los Elefantes que cautiva a visitantes en San Diego Zoo Safari Park