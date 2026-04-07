Culiacán, Sin.- La violencia continua en la capital del estado, con dos nuevos asesinatos de personas del sexo masculino y un ataque a balazos contra una mujer, en la colonia Miguel Alemán, muy cerca del estado de beisbol de los Tomateros de Culiacán, la cual fue trasladada a un hospital con graves heridas de bala.

Un reporte a las líneas de emergencia notificó que sobre la banqueta de la avenida Aquiles Serdán, se encontraba tirada una mujer de apariencia joven, con huellas de heridas de bala, por lo que los cuerpos de auxilio y autoridades federales acudieron a brindarle ayuda.

El personal militar que acudió al sitio del ataque, desplegó un operativo de búsqueda de los presuntos responsables, sin lograr su ubicación, en tanto los paramédicos de la Cruz Roja, la estabilizaron y la llevaron a un hospital cercano.

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Carlos “N”, de 25 años de edad, fue atacado a balazos por personas desconocidas cuando se encontraba en una cancha deportiva de volibol en la colonia de los Mezcales, de la capital del estado, con graves heridas en su cuerpo, este fue llevado por familiares en un vehículo particular a un hospital para su atención médica.

Más tarde, el personal del hospital notificó a la Fiscalía General del Estado el fallecimiento del joven, a fin de que se abra una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y se investigue la identidad de los atacantes.

Un hombre, identificado como Francisco Javier “N”, de 54 años de edad, vecino de la colonia Bachigualato, fue encontrado muerto dentro de su vivienda, la victima presentaba golpes en la cabeza y parte del cuerpo y un disparo.

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Los vecinos cercanos a la vía del tren, notificaron el hallazgo del cuerpo de la víctima, por lo que lo reportaron a las autoridades de seguridad pública, los cuales al acudir al domicilio, certificaron que este había muerto.

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