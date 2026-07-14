Cientos de aficionados llenaron el Zócalo de la Ciudad de México para ver la semifinal del Mundial de Futbol entre Francia y España, pese al intenso calor de la tarde en un día laboral.

Desde el mediodía, la plaza se inundó de sombrillas para protegerse de los rayos del sol, mientras que otras personas optaron por cubrirse debajo de los pocos árboles que había en las orillas o en la sombra de las estructuras decorativas.

Aunque México terminó su participación deportiva en la justa mundialista, varias personas llevaron su playera verde de la selección mexicana, mientras que otros de los cuadros de Francia y España.

Aficionados llenan el Zócalo para ver semifinal entre Francia y España. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL no sólo se observaron personas con playeras de futbol, sino también con trajes y camisas de algunas corporaciones.

Cristian acudió desde la una de la tarde con su máscara de lucha libre y su jersey rojo en apoyo a España. Explicó que hoy fue su día de descanso y lo destinó para acudir al Zócalo a ver el futbol.

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Respecto a los filtros de seguridad, indicó que los vio más permisivos en comparación con los encuentros de México, ya que en esta ocasión los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) permitieron el ingreso de botellas de agua pero sin etiqueta.

Varias personas llevaron su playera verde de la selección mexicana. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Comentó que asistió al FIFA Fan Fest durante los juegos de México y después se iba a festejar el Ángel de la Independencia; por lo que en caso de que haya una convocatoria en el final del mundial, su plan es asistir.

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“Se entiende la euforia de la victoria, pero creo que ni el mismo gobierno ni la policía vieron el alcance que iban a tener los festejos. Estuvo bien que hubiera más seguridad, pero lo debieron de haber previsto, ya saben cómo son los mexicanos”.

Al término del partido, con la victoria de España, los aficionados abandonaron poco a poco el FIFA Fan Fest por distintos puntos, mientras los policías pidieron por lo altavoces que continuara el flujo constante.

vr/rmlgv