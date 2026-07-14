Tlalnepantla, Méx. - La inundación registrada el 27 de junio en la Unidad Habitacional Gustavo Baz, en Los Reyes Ixtacala, se relacionó con fallas en el cárcamo municipal INDECO y no con la operación del Río de los Remedios, afirmó Abraham González Ramírez, subgerente de Operación del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“El Organismo Operador de Tlalnepantla reportó a la Conagua que tenían problemas en el cárcamo INDECO sobre una falla en el suministro de energía eléctrica que eso se traduce en que tuvieron problemas con su transformador, asimismo tenían afectaciones en sus equipos de bombeo del cárcamo INDECO, estos equipos deben de contar con válvula check o de mariposa para evitar un fenómeno de regreso. Al no estar funcionando o no tener las válvulas el agua comenzó a saturarlos”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El funcionario indicó que, tras el reporte, personal de Conagua realizó maniobras para disminuir los niveles del Río de los Remedios y apoyó las acciones de atención a la contingencia.

Sostuvo que el cauce no presentó desbordamientos en la zona de influencia y afirmó que existen registros de ocasiones en las que el río condujo niveles y caudales iguales o superiores sin que se registraran afectaciones similares en el cárcamo.

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“En el 2025 este cauce operó por más de 60 días con niveles y caudales superiores a los registrados el 27 de junio sin que hay registro de afectaciones en esa zona”, dijo.

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El Río de los Remedios forma parte de un sistema cuya operación se realiza de manera coordinada entre Conagua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), mediante un protocolo que regula la operación de vasos reguladores, compuertas y otras estructuras para administrar los escurrimientos.

Detalló que el protocolo permite reducir el caudal del río a alrededor de 30 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad del tramo es de 80 metros cúbicos por segundo.

González Ramírez informó que el protocolo de operación se activó en 19 ocasiones hasta el 13 de julio, de las cuales 13 ocurrieron en junio.

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Sobre el mantenimiento del tramo embovedado, González Ramírez dio a conocer que desde hace dos años Conagua realiza gestiones con la empresa concesionaria responsable del tramo Viabilis Infraestructura SA de CV y desde el segundo semestre de 2025 se llevan a cabo trabajos de desazolve.

“Tenemos considerado el reporte de que se han retirado del tramo embovedado del Río de los Remedios más de 2 mil 100 toneladas de basura”, informó.

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El cauce del río de los remedios tiene una longitud aproximada de 15.7 kilómetros, de esos 4 km corresponden a la Ciudad de México y el resto cruzan por el Estado de México, el río recibe descargas reguladas del Vaso de Cristo y drenan principalmente los municipios de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla.

Uno de los tramos fue embovedado para la construcción de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec.

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El 27 de junio, la Unidad Habitacional Gustavo Baz, en Los Reyes Ixtacala, registró inundaciones que superaron un metro de profundidad.

El Ayuntamiento de Tlalnepantla y el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) informaron que la falla del cárcamo INDECO ocurrió cuando el Río de los Remedios alcanzó niveles altos, lo que provocó afectaciones en los equipos de bombeo durante las maniobras para desalojar el agua.

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