Viajar resulta más cómodo y práctico cuando se cuenta con productos financieros que ofrecen beneficios vinculados a aerolíneas. En ese contexto, Banco Inbursa y Aeroméxico presentan una nueva tarjeta de crédito diseñada para ampliar las ventajas de viaje y ofrecer beneficios adicionales a sus usuarios en cada trayecto.

Pensada para acompañar a los viajeros en cada destino, la colaboración incluye versiones que se adaptan a distintas necesidades y estilos de viaje: Ascend, Elevate y Horizon.

Inbursa y Aeroméxico lanzan tarjetas para cada tipo de pasajero. Foto: Cortesía

Leer también ¿Es mejor la leche entera o la deslactosada?: experto de Harvard responde

Nueva Tarjeta Inbursa Aeroméxico, una aliada en cada viaje

Contar con beneficios al momento de volar es un plus que no sólo transforma la experiencia de viaje, sino que también brinda comodidad, practicidad y exclusividad. Por ello, elegir una tarjeta que otorgue ventajas a los pasajeros, de la mano de una aerolínea con servicio premium, marca la diferencia.

Aeroméxico refuerza la experiencia de viaje con tres tarjetas de crédito en colaboración con Inbursa, las cuales ofrecen beneficios exclusivos al momento de volar, descuentos especiales y compatibilidad con Puntos Aeroméxico Rewards.

Desde el acceso al Salón Premier de Aeroméxico para el titular y sus acompañantes, hasta boletos 2x1 en destinos nacionales, en Estados Unidos y Canadá, una maleta documentada en todos los vuelos, equipaje de mano incluido e ingreso con Abordaje Prioritario, son algunas de las ventajas disponibles para quienes soliciten este producto financiero de Inbursa y Aeroméxico.

Estas comodidades hacen la diferencia, ya que permiten evitar preocupaciones comunes al viajar y transformar el tiempo de espera previo al abordaje en un momento más cómodo, ya sea para relajarse o para mejorar la productividad durante un viaje de negocios.

En el caso de la Tarjeta Inbursa Aeroméxico Horizon, los beneficios se extienden a los nuevos Salones Premier, espacios diseñados para ofrecer una experiencia sofisticada y cómoda, con buffet de cortesía, menú a la carta, bar con mixología exclusiva y acceso digital ágil, además de atención personalizada para sus titulares.

Ascend, Elevate y Horizon, nuevas tarjetas del portafolio de Inbursa. Foto: Cortesía

La Tarjeta que se adapta a cómo viajan sus usuarios

Inbursa, en colaboración con esta importante aerolínea mexicana, presenta tres variantes de tarjeta que buscan adaptarse a las necesidades de viaje de cada pasajero.

Horizon, por ejemplo, está dirigida a quienes buscan una experiencia premium completa. Por una anualidad de 8,100 pesos mexicanos más IVA, ofrece la posibilidad de obtener 30,000 Puntos Aeroméxico Rewards como bono de bienvenida, un bono anual de 15,000 puntos Por Puntos Aeroméxico Rewards, además de acceso ilimitado al Salón Premier para el titular y hasta dos acompañantes, así como Abordaje Prioritario en zona 2.

Por su parte, las variantes Elevate y Ascend conservan beneficios atractivos con anualidades de 3,300 y 1,650 pesos mexicanos más IVA, respectivamente, al otorgar bonos de bienvenida en Puntos Aeroméxico Rewards, boletos 2x1 en vuelos nacionales y equipaje documentado y de mano incluido. Entre otros beneficios destacados se encuentran:

Puntos Aeroméxico Rewards por dólar gastado al volar con Aeroméxico: Horizon (3 puntos), Elevate (2.4 puntos) y Ascend (2 puntos).

Descuentos al pagar vuelos con Puntos Aeroméxico Rewards en el sitio web: Horizon (15%), Elevate (10%) y Ascend (5%)

Puntos Aeroméxico Rewards por dólar gastado en compras diarias: Horizon (2 puntos), Elevate (1.2 puntos) y Ascend (1 punto).

Documentación y abordaje prioritarios para Horizon y Elevate.

Pensada para acompañar a los viajeros en cada destino. Foto: Cortesía

Con esta apuesta conjunta, Inbursa y Aeroméxico ponen sobre la mesa una alternativa para quienes buscan que cada vuelo sume beneficios concretos y que la experiencia, desde el aeropuerto hasta el destino final, se viva con mayor comodidad y valor agregado.

Leer también "Merlín" fue víctima de robo; dueña del pato más viral reporta que lo despojaron de sus zapatos especiales