La Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, conocida como Cerveceros de México, anunció el relanzamiento de la campaña “No te hagas güey” para promover una cultura de consumo responsable, moderado e informado, y reforzar un mensaje claro: a menores de edad, alcohol NO.

La industria cervecera mexicana informó que esta campaña iniciada en 2013, tendrá una estrategia de mayor alcance que involucra a consumidores, padres de familia, comercios, distribuidores, autoridades e industria para evitar que adolescentes tengan acceso a bebidas alcohólicas.

Durante la presentación de la iniciativa, Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México, señaló que la industria mantiene dos principios fundamentales de consumo cero: cero alcohol en menores de edad y cero alcohol al conducir.

“Si dudas, pide identificación oficial; la edad sí importa”, afirmó la representante del organismo empresarial.

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Responsabilidad compartida

De acuerdo con la organización, la industria cervecera mexicana ha invertido más de mil millones de pesos en los últimos cinco años en programas orientados a prevenir el consumo y acceso al alcohol por parte de menores de edad.

Estas acciones, han generado un alcance potencial superior a mil 300 millones de impactos mediante campañas de comunicación, programas de sensibilización y actividades de prevención en todo el país.

La campaña “No te hagas güey” será desplegada a nivel nacional en restaurantes, fondas, tiendas de conveniencia y abarrotes, mediante materiales colocados en refrigeradores, mostradores y vehículos de distribución. También tendrá presencia en plataformas digitales, donde se prevé alcanzar más de 3.7 millones de impactos en redes sociales.

Además, el mensaje de prevención será difundido en pantallas de eventos deportivos realizados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Cerveceros de México destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de responsabilidad social, que incluye acciones relacionadas con el uso eficiente del agua, el impulso al campo mexicano, el desarrollo comunitario y la economía circular.

El impacto de la industria más allá del mensaje

La industria cervecera mexicana representa una de las principales agroindustrias del país y mantiene presencia en 168 actividades económicas. Según datos del organismo, genera más de 715 mil empleos directos e indirectos, aporta 1.6% del Producto Interno Bruto nacional y utiliza insumos de origen mexicano en 73% de su cadena de producción.

Asimismo, la cerveza mexicana se comercializa en cerca de un millón de puntos de venta en el país. En el caso de las tiendas de abarrotes, este producto representa alrededor de 30% de sus ingresos totales.

Con este profundo encadenamiento económico en el país, Cerveceros de México refrenda su compromiso de seguir impulsando, junto con autoridades, comercios, socios estratégicos y sociedad civil, una cultura de responsabilidad compartida.

La suma de esfuerzos permitirá ampliar el alcance de esta campaña y fortalecer un mensaje claro: pedir identificación y recordar que la edad sí importa son acciones simples que pueden marcar una diferencia real en la protección y el bienestar de las nuevas generaciones.

La industria hace un llamado a la población para sumarse a la prevención a través del hashtag #NoTeHagasGüey, y reforzar el mensaje central de la iniciativa: a menores de edad, alcohol NO.

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