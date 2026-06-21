A medida que avanza la edad, el cerebro humano experimenta de forma natural una reducción de su volumen, un proceso conocido como atrofia cerebral que puede impactar funciones ejecutivas, memoria y coordinación.

Sin embargo, estudios recientes señalan que la neuroplasticidad —la capacidad del cerebro para reconfigurarse ante nuevas experiencias— ofrece una vía efectiva para contrarrestar este deterioro.

Entre las diversas actividades recomendadas para fomentar esta adaptabilidad, el aprendizaje de un instrumento musical destaca como un ejercicio integral capaz de fortalecer la reserva cognitiva.

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Tocar un instrumento fortalece la memoria. Foto: Canva

Factores detrás de la atrofia cerebral

La pérdida de tejido cerebral suele iniciar a partir de los 30 años, afectando áreas críticas como la corteza prefrontal, encargada de la resolución de problemas, y el hipocampo, responsable de la memoria y la orientación espacial.

De acuerdo con el psicólogo cognitivo Daniel Gustavson, de la Universidad de Colorado Boulder, este fenómeno se traduce en una disminución de la plasticidad neuronal, la pérdida de sinapsis y una menor eficacia de neurotransmisores clave como la dopamina y la serotonina.

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Factores genéticos y de estilo de vida también influyen en la velocidad con la que se manifiesta esta atrofia, la cual puede presentarse como lapsos de memoria o dificultades de atención.

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Aprender música puede favorecer un envejecimiento saludable. Foto: Canva

El papel del aprendizaje musical en la salud neuronal

Los expertos sostienen que el "andamiaje mental" generado por el aprendizaje constante actúa como una reserva cognitiva frente a los daños relacionados con la edad.

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Aprender a tocar un instrumento es una de las actividades con mayor impacto, ya que requiere la coordinación bimanual y activa simultáneamente diversas regiones cerebrales, incluyendo aquellas dedicadas a la audición, la lectura musical y la motricidad fina.

Este proceso fortalece el cuerpo calloso, el tracto de materia blanca que comunica los hemisferios derecho e izquierdo, facilitando mejoras en la multitarea y la regulación emocional.

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Los instrumentos musicales ejercitan mente y cuerpo. Foto: Canva

Investigaciones publicadas en 'Frontiers in Aging Neuroscience' respaldan esta premisa, al demostrar que adultos mayores que iniciaron clases de música registraron mejoras en la conectividad estructural de zonas asociadas con el lenguaje y la memoria.

Recomendaciones para estimular el cerebro a cualquier edad

Para que una actividad sea efectiva en el desarrollo de la neuroplasticidad, debe representar un desafío constante pero alcanzable. Según especialistas como la científica cognitiva Maya Shankar y la neuróloga Golnaz Yadollahikhales, la elección del instrumento debe basarse en la motivación personal para garantizar la constancia, el factor más importante para consolidar nuevas conexiones neuronales.

Ya sea mediante clases formales, tutoriales digitales o entornos grupales, el valor del aprendizaje no reside en alcanzar el virtuosismo, sino en el esfuerzo sostenido. "Si nuestro cerebro sigue siendo moldeable a lo largo de toda la vida, podemos dar forma a su trayectoria y mejorar tanto nuestras experiencias cotidianas como nuestro futuro", concluye Shankar.

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De acuerdo con especialistas, la elección del instrumento debe basarse en la motivación personal para garantizar la constancia. Foto: Canva

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