Con el propósito de reconocer la trayectoria y el prestigio de diversas marcas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó 17 Declaratorias de Marcas “Notoriamente Conocidas” y “Famosas”.

Este reconocimiento destaca el papel en el mercado, así como la confianza entre los consumidores.

“La marca notoria es conocida por un sector específico, es decir por el segmento comercial al cual se dirige, mientras que una marca famosa es conocida por el público en general, o por la mayoría del público consumidor”, expuso el IMPI.

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En el evento de entrega se reconoció a las siguientes empresas por ser marcas “Famosas”: Masters tournament, Alpura, GNP seguros y su diseño, Caja Popular Mexicana, IPN y diseño, Tecnolite, Los Ángeles Negros, Don Julio, Samsung y Aeroméxico.

En tanto, el IMPI distinguió como marcas notoriamente conocidas a: Las brisas, By Apple, Nazil, Sophia, Astros de Jalisco, Las mañanitas y Mini.

Dichas marcas protegen productos o servicios de los siguientes sectores: hotelería, cuidado personal y belleza, farmacéutico, deportivo, automotriz, seguros, educativo, financieros de ahorro y préstamo, espectáculos, tecnología, transporte, tequilero e industria láctea.

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"A partir de que el Instituto declara una marca como famosa o notoriamente conocida, no podrá otorgar el registro a otra marca que resulte idéntica o semejante en grado de confusión a la declarada, para cualquier otro producto o servicio”, expuso el titular del IMPI, Santiago Nieto.

Añadió que “cada una de las Declaratorias de Marca Famosa y Notoria que entregamos hoy, es un ejemplo de los beneficios y alcance que las figuras de protección pueden traer a las empresas, proyectando su marca y posicionándola en mercados cada día más competitivos”.

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