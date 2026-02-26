Samsung lanzó oficialmente la nueva serie Galaxy S26, integrada por el Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, con mejoras en rendimiento, fotografía y funciones de inteligencia artificial que buscan hacer más intuitivo el uso diario del smartphone.

Desde el primer día hay promociones bancarias, descuentos directos y meses sin intereses que pueden representar ahorros de hasta $2,500 o incluso acercarse al 10% del valor del equipo, dependiendo del banco y la forma de pago.

Para muchos compradores, no solo importa cuánto cuesta el Galaxy S26, también si pueden pagarlo a meses sin intereses, si el descuento es inmediato o se acredita después y si realmente obtienen el 10% completo.

Aquí te explicamos cómo funcionan las promociones actuales en Amazon y cuál conviene según tu caso.

Qué tipo de promociones hay en Amazon para el Galaxy S26

Amazon activó dos esquemas principales durante el lanzamiento:

Cupones bancarios con 10% de descuento inmediato

– Tienen tope de $2,500

– Aplican en pago de contado

– No se combinan con meses sin intereses

Bonificación bancaria de hasta 10% posterior

– Se acredita semanas después

– Debe combinarse con 12 meses sin intereses

Banco por banco: cómo aprovechar cada promoción

BBVA: Ideal si quieres meses sin intereses

Compra mínima: $20,000

Beneficio: hasta 10% de bonificación posterior

Debe adquirirse a 12 meses sin intereses

Sin embargo, es importante considerar las condiciones: la bonificación se otorgará, en caso de aplicar, únicamente a los primeros 150 clientes que cumplan con los requisitos establecidos, y se acreditará hasta 60 días hábiles posteriores al 17 de marzo de 2026.

COMPRA EN AMAZON EL GALAXY S26 CON BONIFICACIÓN BBVA

Banamex: Descuento inmediato si pagas de contado

Compra mínima: $15,000

Beneficio: 10% de descuento inmediato

Tope máximo de descuento: $2,500

Debe pagarse en una sola exhibición (no aplica con meses sin intereses)

El descuento se aplica directamente en el carrito al ingresar el código BNMSAM26 y solo es válido en productos vendidos y enviados por Amazon México.

COMPRA EN AMAZON EL GALAXY S26 CON DESCUENTO BANAMEX

Banorte: 10% directo con cupón

Compra mínima: $15,000

Beneficio: 10% de descuento inmediato

Tope máximo de descuento: $2,500

Debe pagarse en una sola exhibición (no aplica con meses sin intereses)

El descuento se aplica al ingresar el código BANORTESAM26 y está sujeto a disponibilidad y vigencia de la promoción en Amazon México.

COMPRA EN AMAZON EL GALAXY S26 CON DESCUENTO BANORTE

Santander: Descuento inmediato

Compra mínima: $15,000

Beneficio: 10% de descuento inmediato

Tope máximo de descuento: $2,500

Debe pagarse en una sola exhibición (no aplica con meses sin intereses)

El código SANTSAM26 debe ingresarse al finalizar la compra y aplica únicamente en productos participantes vendidos y enviados por Amazon México.

COMPRA EN AMAZON EL GALAXY S26 CON DESCUENTO SANTANDER

American Express: 10% inmediato en pago de contado

Compra mínima: $15,000

Beneficio: 10% de descuento inmediato

Tope máximo de descuento: $2,500

Debe pagarse en una sola exhibición (no aplica con meses sin intereses)

El descuento se activa al ingresar el código AMEXSAM26 y está sujeto a vigencia y condiciones establecidas por Amazon México.

COMPRA EN AMAZON EL GALAXY S26 CON DESCUENTO AMEX

¿Cuál Galaxy S26 conviene y dónde comprarlo?

La serie Galaxy S26 llega con tres opciones claras :

Galaxy S26, para quien busca potencia y nuevas funciones de inteligencia artificial en un formato más compacto.

Galaxy S26+, con pantalla y batería más amplias para consumo multimedia y productividad.

Galaxy S26 Ultra, el modelo más completo en cámaras, rendimiento y herramientas avanzadas.

En Amazon México, todos pueden encontrarse con promociones bancarias activas. Sin embargo, hay una diferencia clave que conviene recordar antes de pagar:

Actualmente, el único banco que permite combinar el beneficio con meses sin intereses es BBVA, aunque bajo condiciones específicas y con bonificación posterior.

El resto de los bancos ofrecen descuentos inmediatos con tope de $2,500, pero requieren pago en una sola exhibición.

Es decir, si tu prioridad es financiar la compra, BBVA puede ser la alternativa más estratégica. Si prefieres ahorro inmediato, los cupones bancarios funcionan mejor.

Y algo importante Amazon no es la única plataforma con promociones activas. Mercado Libre también tiene descuentos, cupones y esquemas de financiamiento disponibles para el Galaxy S26, que pueden variar según banco y método de pago.

Comparar ambas plataformas antes de comprar puede marcar la diferencia entre un buen descuento… y el mejor posible.