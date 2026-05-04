Tlalnepantla, Méx.— Entre el 25 y el 30 de abril autoridades realizaron 9 cateos y 27 inspecciones en 17 municipios de la entidad, como parte de la Operación Restitución en el Estado de México para combatir el despojo de inmuebles, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Como resultado, fueron asegurados 36 inmuebles, de los cuales 30 corresponden a casas habitación y seis a predios, presuntamente vinculados con delitos contra la propiedad.

De acuerdo con datos de la Fiscalía estatal, los despliegues se llevaron a cabo en Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jiquipilco, La Paz, Metepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tlalmanalco, Toluca y Valle de Chalco.

A un año de su implementación, el Operación Restitución suma mil 949 inmuebles asegurados en el Estado de México por su probable relación con delitos de despojo y contra la propiedad; de ese total, mil 78 han sido restituidos a personas que acreditaron legalmente su posesión.

Además, se detuvieron a 462 personas por su probable participación en estos hechos, de los cuales 404 fueron detenidos en flagrancia y 58 mediante órdenes de aprehensión; todos se encuentran en proceso judicial.