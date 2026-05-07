Además del glamour que pueden representar las alfombras rojas de premieres, las exposiciones de pinturas o los estrenos de puestas teatrales, el arte también puede tener su parte aterradopra.

Y ese es el objetivo de la cinta El arte es oscuro y está lleno de horrores, mostrar esa otra cara que también tienen las obras artísticas.

La película espera fecha de estreno y cuenta en los roles protagónicos con Irene Azuela, Martín Altomaro, Ana José Aldrete y José María de Tavira.

La película es dirigida por Artemio Narro Aguilar, artista visual de medios aternativos y curador, conocido por ColoZio, filme en el que unos jóvenes intentaban detener el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priísta a la presidencia en 1994.

A De Tavira (Arráncame la vida y El atentado) le toca interpretar a un artista conceptual que hace de todo.

La sinopsis oficial indica que el personaje central domina la escena artística de Ciudad de México, pero si cae, todos los buitres del mercado del arte estarán listos para lanzarse. Todo ocurre a lo largo de una semana entre lucimientos personales, negocios, fiestas llenas de poses y lenguaje artístico.

“Es una película provocadora, aterradora y, al mismo tiempo, como inspiradora, en la que Martín y yo llevamos la historia”, dice el actor.

“No me sentí identificado en nada, el mundo del arte plástico es otro boleto, nada que ver con el actoral; la película es incendiaria al ver los horrores de ese mundo”, agrega.

De Tavira, como el resto del elenco: Rosa María Bianchi (Nicotina), Juan Pablo de Santiago (Voy a explotar), Nicolasa Ortiz Monasterio (Olimpia) y Edwarda Gurrola (Soy tu fan) aceptaron participar en el proyecto, a pesar del poco dinero que se tenía.

La cinta se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Rotterdam, especializado en mostrar nuevas narrativas.

“Es una visión interesante la que estaba ahí y además fue divertido hacerla”, destaca el histrión.

De Tavira espera el estreno, este año, de Amarte, la nueva historia dirigida por Roberto Girault (El estudiante) en la cual comparte créditos con Cassandra Sánchez Navarro (Cindy, la regia).

Aborda el caso de un hombre que tiene personalidad múltiple y al parecer encuentra al verdadero amor.

“Sí aborda un poco ese tema de la salud mental, pero justo es una película bonita y entrañable, que es el sello de Roberto y que gusta al público”, apunta De Tavira.