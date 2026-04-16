México salió con las manos vacíos de la primera parte de entrega de los Premios Platino, cuyos resultados fueron dados a conocer esta mañana.

Por vez primera los galardones que reconocen a lo mejor de las series y película de Iberoamérica fueron divididos en dos días, debido a la cantidad de categorías enumeradas, lo que haría muy larga la ceremonia oficial del próximo 9 de mayo.

Los organizadores decidieron que este 16 de abril se dieran a conocer a los triunfadores en las categorías de Interpretación de Reparto en el formato de series, así como en las llamadas técnicas, es decir, especialidades como Arte,Vestuario y Maquillaje.

De esta manera en los premios para cine se repartieron entre la cinta española “Sorda”, que se llevó el de Interpretación Masculina de Reparto con Alvaro Cervantes, mientras que la argentina “Belén” obtuvo, entre otros, el de Interpretación Femenina de Reparto con Canila Pláate.

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En series la ciencia ficción “El eternauta”, con Ricardo Darín a la cabeza, fue la gran ganadora con seis estatuillas, entre ellos Interpretación Masculina y Femenina vía César Troncoso y Andrea Prierta.

Por parte de la delegación mexicana se encontraban, entre otros, Juan Lecanda por su trabajo en “Chespirito: sin querer queriendo”, Yalitza Aparicio por su labor en “Cometierra”, al igual que Leticia Huijara y Paulina Gaitán por sus personajes en “Las muertas”.

“Mentiras” y “Cada minuto cuenta” optaban por los premios en las categorías de Maquillaje y Efectos Especiales.

Los ganadores de este día recibirán en físico sus premios el día 7 de mayo en una ceremonia de gala en Xcaret, donde dos días después se realizará la misma en torno a las categorías principales de cine y series.

Los que quedan

Ese día Tanto “Chespirito, sin querer queriendo” como “Las muertas” buscarán el galardón en la categoría de Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, donde también se encuentran la española “Anatomía de un instante” y la argentina “El eternauta”.

En tanto “No nos moverán”, acerca de las consecuencias de la violencia al movimiento estudiantil de 1968, fue elegida para participar en la categoría de Ópera Prima, mientras que “Soy Frankelda”, primera cinta mexicana en stop motion, buscará el galardón en la categoría de animación.

“Aún es de noche en Caracas”, una coproducción con Venezuela, está en la categoría de Mejor Película de Ficción.

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Los ganadores

De cine

Interpretación Masculina de Reparto: Alvaro Cervantes por “Sorda” (España)

Interpretación Femenina de Reparto: Canila Pláate por “Belén” (Argentina)

Platino al Cine Educación y Valores: “Belén” (Argentina)

Música original: “O agente secreto” (Brasil)

Dirección Arte: “O agente secreto”

Montaje:”O agente secreto”

Sonido: “Sirat”

Fotografía: “Sirat”

Efectos especiales: “Sirat”

Vestuario: “La cena”

Maquillaje: “El cautivo”

Series

Interpretación Masculina de Reparto: César Troncoso por “El eternauta” (Argentina)

Interpretación Femenina de Reparto: Andrea Prierta por “El eternauta” (Argentina)

Música: “El eternauta”

Arte: “El eternauta”

Montaje: “El eternauta”

Sonido: “Anatomía de un instante”

Fotografía:”Anatomía de un instante”

Efectos especiales: “El eternauta”

Vestuario:”Anatomía de un instante”

Maquillaje: “Menem”

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