La gira de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en México concluyó de forma anticipada tras la cancelación de parte de su agenda en la Riviera Maya, en medio de señalamientos cruzados sobre presuntas presiones políticas y condiciones adversas para su desarrollo.

Ante esto, algunos panistas expresaron en redes sociales su inconformidad y protestaron por lo que calificaron como una posible censura o intervención política del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de la funcionaria española.

Reacciones políticas y acusaciones

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó que el trato hacia la funcionaria española fue inadecuado y llamó a evitar la polarización política, señalando la importancia de mantener condiciones de respeto para visitantes internacionales.

"Estimada Sra. Isabel Díaz Ayuzo, gracias por venir a México y defender lo que nos une: la libertad, el humanismo y el respeto a la Ley. Gracias por tender un puente cultural para compartir nuestra historia y nuestro futuro en común.

"Estoy segura que habrá mejores tiempos para que regrese y sea tratada con la dignidad y el respeto que Usted se merece y así como todas las personas que visiten nuestro México", dijo a través de su cuenta de X.

El senador panista Marko Cortés afirmó que la suspensión de actividades refleja un entorno de intolerancia política y acusó que este tipo de episodios dañan la imagen internacional del país, particularmente a pocas semanas del inicio del Mundial de 2026.

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"Es inaceptable que cualquier figura pública, nacional o internacional, tenga que cancelar su gira de trabajo por la intolerancia y el acoso sistemático de un gobierno", señaló el legislador.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez sostuvo que existieron acciones desde el gobierno federal que habrían influido en la cancelación de actividades, lo que calificó como un hecho de "autoritarismo confirmado".

Agenda, tensiones y cierre anticipado

La agenda original de la visita contemplaba una gira de 10 días del 3 al 12 de mayo de 2026 con actividades en Ciudad de México, Aguascalientes y otros estados, enfocadas en cooperación económica, académica y cultural.

Entre los actos previstos se incluía un homenaje al conquistador Hernán Cortés, lo que generó controversia en distintos sectores de la opinión pública mexicana por el significado histórico y simbólico del personaje. Durante su estancia, Díaz Ayuso sostuvo reuniones con cámaras empresariales, participó en foros de inversión y realizó encuentros institucionales en distintos puntos del país.

Sin embargo, su participación en los Premios Platino en Xcaret fue cancelada luego de que la organización decidiera retirar la invitación para evitar la politización del evento. Este hecho modificó la fase final del itinerario previsto en la Riviera Maya.

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Tras este ajuste, la gira se dio por concluida antes de lo programado, lo que impidió la realización de algunas actividades restantes. Ante esto, Díaz Ayuso acusó de boicot al gobierno mexicano.

Hasta el momento, a pesar de que la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso capitalino hayan rechazado la visita de la madrileña, no existe una postura oficial unificada por parte de las autoridades mexicanas sobre los señalamientos.

Presidenta de la Comunidad de Madrid @IdiazAyuso, lamento profundamente la forma en que fue tratada en su visita a México, por algunos personajes que solo buscan dividir y violentar.



El país no necesita polarización, mucho menos cuando estamos en medio de una inseguridad que… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 8, 2026

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