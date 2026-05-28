Tras la separación de OV7, Mariana Ochoa se ha abierto camino en la música mexicana con temas como "La pensión", con el que arremete en contra de aquellos hombres que no cumplen con las responsabilidades de manutención y crianza de los hijos, y que, además está inspirada en sus propias vivencias.

Pese a ello, la cantante reveló que no tendría ningún problema en trabajar con Christian Nodal, a pesar de los escándalos que lo han rodeado en los últimos años y que están relacionados a la distancia con su hija Inti.

Y es que Ochoa esta convencida de que hay que separar al hombre del artista, por lo que los conflictos personales no deberían interferir con el trabajo.

“La música es música. A mí me encantaría (trabajar con él). Me encanta la música de Nodal; se me hace un gran, gran, gran artista”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también Mariana Ochoa factura a beneficio de sus hijos

La también actriz recordó que, incluso, ha asistido a los conciertos que el "Forajido" ha ofrecido en la Ciudad de México, y hasta se declaró su admiradora.

“El año pasado fuimos a la Plaza de Toros a verlo, de hecho, y no porque exista una polémica personal significa que eso me limite a hacer música con alguien a quien sí admiro”, afirmó.

Entre sus nuevos proyectos musicales se encuentra "México Mágico (¡Ponte el sombrero!)”, canción que acaba de lanzar en apoyo a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Lee también Kenny, Belinda y Mariana Ochoa se pronuncian por el 8M; hablan de sus diferentes luchas