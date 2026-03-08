Este domingo, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que varias famosas, como es el caso de Kenny Áviles, Belinda y Mariana Ochoa alzan la voz y, si bien, cada una ha enfrentado una lucha distinta, las une el poder de convocar a otras mujeres a seguir caminando en búsqueda de la visibilización.

Las famosas han recurrido a sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidoras; no están solas.

Pese a que, en la actualidad, la carrera de las tres cantantes está presedida por una trayectoria exitosa, en su momento, tuvieron que enfrentar varios sacrificios, algunos relacionados con la forma en que se conducía la industria musical y, otros, en el aspecto personal.

Kenny y la escena de rock que no creía en ella

En el caso de Kenny, líder de Kenny y los eléctricos, habló de las dificultades que supuso para ella hacerse de un lugar en la escena del rock cuando, en esa época, era muy mal visto que una mujer se dedicara a ese género.

"El poder de que tenemos las mujeres es infinito, no ha sido fácil que creyeran en mí desde mis inicios, en mi voz, como si sólo por el hecho de ser mujer me invalidara en automático para el rock, por eso celebro ser mujer", escribió.

La cantante, además, realizó una cosgina en contra de violencia; también celebró a sus colegas rockeras que, como ella, resisten, a los estimgas que, todavía hoy, mantienen sesgada a la escena.

Belinda se une a la conmemoración del 8M

Belinda envió una frase que no sólo connota fuerza, sino que expone como una mujer puede atravesar momentos vulnerables y, sin importar las vicisitudes, encuentra la forma de salir adelante.

"Detrás de una mujer poderosa, se encuentra ella misma luchando contra todo cada día", escirbió, junto con un corazón de color violeta.

Con temas como "LA MALA", publicada en 2025, la cantante dio a conocer que se trataba de una canción autodedicada, en la que plasmaba gran parte de los estigmas que la han rodeadado y que, de forma errática, le han dado una imagen que no se le parece nada a su verdadera personalidad.

Mariana Ochoa aboga por la responsabilidad alimentaria

Mariana Ochoa llamó la atención cuando, en agosto de 2025, lanzó "La pensión", una canción dedicada al padre de sus dos hijos que, si bien, como ella misma ha reconocido, se hace presente en actividades -y en un sentido emocional-, no asume la parte económica que le corresponde.

Y, este 8 de marzo, la exOV7 ha recurrido a recordar que, según datos de la INEGI, es más del 65 por ciento de mujeres quienes sacan adelante a sus hijos, sin el apoyo de la figura paterna.

"Yo, en lo personal, es un día que siempre alzo la voz y, en este caso, con más razón, porque compuse esta canción Escribí una canción que se llama ´La pensión´y, aunque es una cumbia y puede parece divertida…, en realidad, habla de algo muy serio".

melc